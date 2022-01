Ribnitz-Damgarten: Erste Lesung des Haushaltes

Ribnitz-Damgarten

In dieser Woche finden folgende öffentliche Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt.

Amt und Stadt Ribnitz-Damgarten

Die Mitglieder des Ortsbeirates Langendamm kommen am Dienstag, den 1. Februar, zu ihrem nächsten Treffen zusammen. Im Tonnenbundhaus in Langendamm geht es ab 18.30 Uhr unter anderem um das Baugeschehen in dem Stadtteil.

Im Begegnungszentrum in Ribnitz-Damgarten tagt am Mittwoch, den 2. Februar, die Stadtvertretung der Bernsteinstadt. Beginn ist um 18 Uhr. Es erfolgt die erste Lesung des Haushaltsplanes für das laufende Jahr. Außerdem wird über einen fraktionsübergreifenden Antrag zum Erhalt des Kegelsports in Ribnitz-Damgarten abgestimmt.

Stadt und Amt Barth

Am Donnerstag, den 3. Februar, ab 18.30 Uhr kommt im Rathaussaal in Barth die Stadtvertretung zusammen. Beraten werden unter anderem das Verkehrskonzept und die Neufassung einer Satzung für die Unterhaltung kommunaler Kitas. Abgestimmt wird zudem über die Gebührensatzung für die Schmutzwasserbeseitigung.

An dem Donnerstag treffen sich auch die Mitglieder der Gemeindevertretung Trinwillershagen. Die Sitzung im Pavillon in der Schlemminer Straße 6 beginnt um 19 Uhr.

Stadt Marlow/Amt Recknitz-Trebeltal

Einen Beschluss zum Haushalt des Amtes Recknitz-Trebeltal wollen die Mitglieder des Amtsausschusses während ihrer Zusammenkunft am Mittwoch, den 2. Februar, fassen. Die Sitzung in der Aula der Schule in der Karl-Worm-Straße 2 in Tribsees beginnt um 19 Uhr. Außerdem geht es um eine Abstimmung zur Kostenschätzung für den Neubau der Regionalschule in Tribsees.

Amt Darß/Fischland und Zingst

Im Bereich des Amtes Darß/Fischland sowie in Zingst finden in dieser Woche keine öffentlichen Sitzung kommunalpolitischer Gremien statt.

Von Timo Richter