Ribnitz-Damgarten

Zu wenige Portionen, mangelnde Qualität, Probleme bei der Onlinebestellung: Die Essensversorgung der Schüler in Ribnitz-Damgarten sorgt aktuell wieder einmal für Verärgerung bei Lehrern, Eltern, der Verwaltung und allen voran den Kindern selbst. „Der Unmut unter den Eltern wächst“, sagt beispielsweise Christoph Dlugos. Seine Tochter besucht die zweite Klasse der Bauermeister-Grundschule. „Ich bin Kunde und bekomme nicht das, was ich bestelle. Ich hätte lieber heute als morgen einen neuen Anbieter. “

Kündigung des Mietvertrags

„Im Moment ist es ziemlich extrem“, sagt auch Christina Bonke, Schulleiterin der Bernsteinschule. Die Situation ist offenbar so verfahren, dass die Verwaltung nun die Mietverträge mit dem derzeitigen Essensversorger kündigen will.

„Die Kündigung wird auf jeden Fall erfolgen“, sagt Silke Kunz, 2. stellvertretende Bürgermeisterin von Ribnitz-Damgarten. Quelle: Robert Niemeyer

In der Kritik steht der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), der für die Versorgung der Schulkinder an den Schulen in städtischer Trägerschaft zuständig ist. Das sind die Bernsteinschule und die Bauermeister-Schule in Ribnitz sowie die Rudolf-Harbig-Schule in Damgarten. Bereits vor der Corona-Krise gab es massive Beschwerden. Auch damals stand eine Kündigung der Verträge bereits im Raum. Nach Gesprächen mit dem ASB, der signalisierte, die Situation verbessern zu wollen, war diese jedoch zurückgehalten worden. Nach dem Wiederbeginn der Schule nach der Corona-Pause hat sich nun offenbar gezeigt, dass sich nichts verbessert hat.

„Die Kündigung wird auf jeden Fall erfolgen“, sagt Silke Kunz, 2. stellvertretende Bürgermeisterin. Das größte Problem sei die Kommunikation mit den Verantwortlichen des ASB. E-Mails von Eltern, Beschwerdebriefe oder auch Anrufe von Eltern bleiben unbeantwortet. „Ich habe drei E-Mails verfasst. Bislang habe ich keine Antwort auf meine Fragen bekommen“, berichtet Christoph Dlugos. Auch die Verwaltung selbst habe Schwierigkeiten, Kontakt aufzunehmen. „Das Grundproblem ist: Wie sollen wir mit dem ASB ins Gespräch kommen?“, so Silke Kunz.

Neuer Versorger im Begegnungszentrum

Der Mietvertrag mit dem ASB läuft noch bis zum 31. Juli 2021. Dieser Vertrag beinhaltet die Essensausgaben in der Harbig-Schule, in der Kantine am Bleicherberg sowie für die Demmler-Schule. Da die Ausgabe in der Demmler-Schule wegen des Baus des Bildungscampus derzeit nicht genutzt wird, wurde die Miete gekürzt.

Die Verwaltung hat diese Situation zudem genutzt, um in Sachen Essensversorgung am Schulstandort Ribnitz West bereits zu reagieren. Verschiedene Caterer seien laut Silke Kunz kontaktiert worden. Von der Firma Hanse-Menü aus Rostock liege nun ein Angebot vor, die Essensversorgung der Schüler dort zu übernehmen. Im Begegnungszentrum findet diese statt. Die Klassensprecher der 5. und 6. Klassen der Bernsteinschule seien bereits zum Probeessen im Damgartener Gymnasium gewesen. Dort versorgt die Hanse-Menü-Service GmbH bereits die Schüler mit Essen. Die Klassensprecher seien laut Silke Kunz zufrieden gewesen.

Nach den Herbstferien soll Hanse-Menü die Versorgung im Begegnungszentrum übernehmen. „Und wir möchten natürlich, dass mehr Kinder als bislang hier essen“, sagt Silke Kunz. Derzeit nutzen von 500 Schülern an dem Standort gerade einmal etwas mehr als 40 Kinder die Möglichkeit der Mittagsversorgung vor Ort. „Ich bin überzeugt, dass mehr Kinder dort essen, wenn die Qualität steigt“, meint Tino Leipold, Vorsitzender des Bildungsausschusses. Die Preise für die Portionen würden vorerst bis zum Schuljahresende auf dem bisherigen Niveau bleiben.

Offene Fragen

Für die anderen Standorte sollen nun die Kriterien für die Neuausschreibung des Mietvertrags erarbeitet werden. Möglich sei, verschiedene Caterer zu beauftragen. Möglich sei aber auch, wieder einen größeres Paket zu vergeben. Ein Wunsch ist dabei beispielsweise, dass in der Kantine am Bleicherberg wieder vor Ort frisch gekocht wird. Der ASB liefert sein Essen derzeit aus seiner Großküche in Bentwisch.

Der ASB war für die OZ bis Redaktionsschluss telefonisch nicht erreichbar. Auch eine E-Mail-Anfrage blieb unbeantwortet.

Von Robert Niemeyer