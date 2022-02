Ribnitz-Damgarten: Falsche Handwerker bestehlen kranken Rentner

Ribnitz-Damgarten

Frech, dreist, Riesensauerei: Das sind Worte, die einem zu dem folgenden Fall durch den Kopf gehen dürften. Und sie wären wahrscheinlich noch untertrieben. Unbekannte Täter haben vor wenigen Tagen einen Rentner in Ribnitz-Damgarten gestohlen. Dabei nutzten die Diebe offenbar aus, dass der Mann erkrankt ist, geistige und körperliche Probleme hat.

Falsche Handwerker an der Haustür

Laut Polizei hatten bereits am 27. Januar, also am vergangenen Donnerstag, zwei Männer an der Haustür des Mannes geklingelt. Der 86-Jährige öffnete, seine Frau sei nicht zu Hause gewesen. Die beiden Männer gaben demnach an, sie müssten das Dach des Hauses kontrollieren, damit es nicht hinein regnet.

Offenbar waren die Männer verschwunden, als die Ehefrau des 86-Jährigen nach Hause kam. Auch fiel der Diebstahl wohl erst Tage später auf. Am Mittwoch, 2. Februar, erstattete die Ehefrau Anzeige. Schmuck im Wert von 150 Euro und 2500 Euro Bargeld seien gestohlen worden, gab sie bei der Polizei zu Protokoll.

Zeugenhinweise erbeten

Zu den Tätern ist allerdings wenig bekannt. Es handle sich um zwei junge Männer. Weitere Informationen konnten die Rentner nicht liefern. Auch ist nicht bekannt, ob sich die Täter als Mitarbeiter einer Firma ausgegeben haben.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Der Vorfall ereignete sich am 27. Januar gegen 13.30 Uhr in der Straße Klosterteich nahe des Ribnitzer Zentrums. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, kann sich im Ribnitz-Damgartener Polizeirevier unter Telefon 03821/8750, in jedem anderen Polizeirevier oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de melden.

Von Robert Niemeyer