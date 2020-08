Die OSTSEE-ZEITUNG sucht die beste Eisdiele in MV. Dafür kann derzeit für die vorgeschlagenen Eiscafés und Eisstände der OZ-Leser in den einzelnen Regionen abgestimmt werden. In der Region Ribnitz-Damgarten gibt es bereits einen Favoriten. Unter allen Teilnehmern wird ein 50-Euro-Eisgutschein verlost.