Ribnitz-Damgarten

Wann bekommt die Freiwillige Feuerwehr Ribnitz-Damgarten endlich einen hauptamtlichen Gerätewart? Diese Frage konnte auch in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Verkehr niemand beantworten. Fest stehe aber, dass es an der Zeit sei, dieses Problem endlich zu lösen, machte Ausschussvorsitzender Horst Schacht (Die Linke) deutlich.

Die Technik nach den Einsätzen wieder einsatzbereit zu machen, sei von den Kameraden auf ehrenamtlicher Basis einfach nicht zu schaffen. Und die derzeitige Regelung, dass ein Mitarbeiter des Stadtbauhofes diese Aufgabe neben seiner Tätigkeit für den Stadtbauhof übernimmt, mag als Übergangslösung ganz okay gewesen sein. Eine Dauerlösung könne das jedoch auf keinen Fall sein.

Auf die Dringlichkeit der Lösung dieses Problems machte Stadtwehrführer Oliver Rybicki zuletzt in der Stadtvertretersitzung aufmerksam. „Ich weiß, viele können das nicht mehr hören, aber es ist extrem wichtig, dass wir einen hauptamtlichen Gerätewart bekommen“, sagte er.

Fahrzeuge müssen regelmäßig in Werkstätten geprüft werden

Rybicki verwies darauf, dass es nicht nur darum gehe, nach einem Einsatz die Fahrzeuge und Ausrüstung wieder auf Vordermann zu bringen. Hinzu komme auch, dass die Fahrzeuge und Geräte ja regelmäßig geprüft und dazu in spezielle Werkstätten gebracht werden müssen. „Auch das kostet sehr viel Zeit“, machte der Stadtwehrführer deutlich. Diese Zeit hätten aber die Kameraden nicht. Denn anders als noch vor sechs, sieben Jahren hätten alle einen Job. Und kein Arbeitgeber gebe ihnen in der Arbeitszeit frei, damit sie ein Fahrzeug zur Werkstatt fahren können.

„Wir sind schon sehr glücklich darüber, dass die Firmen, in denen unsere Kameraden tätig sind, diese für Einsätze freistellen. Das klappt sehr gut und dafür sind wir auch den Firmen sehr dankbar. Dadurch können wir garantieren, dass spätestens nach sechs Minuten das erste Fahrzeug ausrücken kann“, so Rybicki.

Ausbildungstechnisch ist Wehr gut aufgestellt

Die derzeitige Regelung, dass die Einsatznachbereitung sowie die Pflege und Wartung der Geräte von einem Stadtbauhofmitarbeiter übernommen wird und dafür eine halbe Stelle geschaffen wurde, sei keine Lösung auf Dauer, machte auch Rybicki noch einmal deutlich. Für die Feuerwehr nicht und auch nicht für den Stadtbauhof. „Deshalb müssen wir bei diesem Thema am Ball bleiben.“

Das sieht Bürgermeister Thomas Huth (Die Unabhängigen) nicht anders. Er führte in der Sitzung der Stadtvertreter aus, dass das Thema Gerätewart die Stadt bereits seit Längerem beschäftige und man erst einmal eine halbe Stelle mit einem Bauhofmitarbeiter besetzt habe. Die Zeit, die er für die Feuerwehr tätig sei, fehle er natürlich im Bauhof. Die halbe Stelle sei aber auch nur als Einstieg auf dem Weg hin zu einer endgültigen Lösung gedacht, so der Ribnitz-Damgartener Verwaltungschef. „Ich denke, den Appell des Stadtwehrführers hat hier jeder verstanden.“

Ausbildungstechnisch sei die Freiwillige Feuerwehr Ribnitz-Damgarten gut aufgestellt, schätzt Oliver Rybicki ein. Das treffe auch auf die Einsatzbereitschaft zu. Derzeit gehören 191 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten an, davon 127 den aktiven Einsatzkräften. Zum Vergleich: 2020 standen 122 Einsatzkräfte zur Verfügung, 2019 waren es 120.

Neues Löschfahrzeug für den Standort Damgarten

Zufrieden zeigt er sich auch über die Entwicklung der Mitgliederzahl in der Jugendabteilung. Ihr gehören derzeit 40 Kinder und Jugendliche an. Zum Vergleich: 2017 gehörten ihr 34 Mitglieder an, 2018 waren es 33. Die positive Entwicklung bei der Jugendwehr führt er unter anderem auf die gute Zusammenarbeit mit den Schulen zurück, so werde seit 2018 in der Grundschule „Theodor Bauermeister“ im Wahlpflichtunterricht das Thema Brandschutz behandelt.

Auch technisch sei die Feuerwehr gut aufgestellt, sagte Rybicki. Der Fahrzeugpark sei auf Vordermann gebracht worden. „Aber auch hier müssen wir am Ball bleiben.“ So soll in diesem Jahr der Löschzug Damgarten ein neues Tanklöschfahrzeug erhalten. Folgen soll im kommenden Jahr ein neuer Drehleiterwagen für den Standort Ribnitz. Kostenpunkt: 800 000 Euro.

Von Edwin Sternkiker