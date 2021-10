Ribnitz-Damgarten

Die Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger und Mitglieder der Feuerwehr in Ribnitz-Damgarten soll erhöht werden. Der Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr stimmte in dieser Woche einer entsprechenden Satzungsänderung zu. Beschließt die Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung die geänderte Entschädigungssatzung, so tritt diese am 1. Januar 2022 in Kraft. Jährlich zahlt die Stadt dann knapp 12 000 Euro mehr an die Kameraden der Bernsteinstadt aus. Konkret erhöht sich der jährliche Gesamtbetrag von 13 850 Euro auf 25 680 Euro pro Jahr bzw. von 1155 Euro auf 2140 Euro pro Monat.

250 Euro monatlich für den Gemeindewehrführer

Dabei sollen bestimmte Funktionsträger sogar mehr als den landesweit geltenden Höchstsatz erhalten. Das ist in begründeten Fällen möglich. So bekommt der Gemeindewehrführer in Ribnitz-Damgarten statt 170 Euro dann 250 Euro monatliche Aufwandsentschädigung, stellvertretende Gemeindewehrführer 125 Euro statt dem Höchstsatz von 85 Euro. „Die Feuerwehr ist ein sehr wichtiges Ehrenamt“, sagt Horst Schacht, Vorsitzender des Sicherheitsausschusses.

In den vergangenen Jahren wurde der Wert des Brandschutzes und der Brandschützer immer wieder betont. Ebenso wurde immer wieder angemerkt, wie schwierig es sei, Menschen für das Ehrenamt zu begeistern. Die Erhöhung der Aufwandsentschädigung sei eine Möglichkeit, einen Anreiz zu bieten.

Die zusätzliche Erhöhung über den Höchstsatz hinaus begründe sich unter anderem mit besonderen Funktionen und Aufgaben der Ribnitz-Damgartener Feuerwehr. Als Feuerwehr mit überörtlichen Aufgaben sichere sie nicht nur das Territorium der Bernsteinstadt ab, sondern rücke auch zu Einsätzen in Nachbargemeinden aus. Die Feuerwehr habe zudem vier Standorte mit mehr als 120 Mitgliedern in der aktiven Abteilung und weit mehr als 200 Einsätzen pro Jahr.

Feuerwehr fordert Gerätewart

Eine Baustelle ist jedoch noch immer nicht gelöst. Noch immer fehlt ein Gerätewart. Gemeindewehrführer Oliver Rybicki und seine Mitstreiter fordern seit Langem, diese Stelle zu besetzen. Die Wartung der Technik sowie die Vor- und Nachbereitung der Einsätze könne die Feuerwehr aus dem Ehrenamt heraus nicht mehr leisten.

Derzeit ist eine halbe Stelle des Stadtbauhofes für diese Aufgaben vorgesehen. Ein Bauhofmitarbeiter kümmert sich also die Hälfte seiner Arbeitszeit um die Feuerwehrtechnik. Allerdings fehle diese Arbeitszeit beim Bauhof. Deshalb, da sind sich Politik und Verwaltung weitestgehend einig, sei diese Lösung keine dauerhafte. Auf Nachfrage betonte Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth, dass ein Gerätewart für die Feuerwehr im kommenden Jahr kommen soll. „Es ist geplant, muss aber finanzierbar sein“, so Huth.

Der Hintergrund dieser Aussage ist, dass die Planung des Haushalts sich dieses Jahr komplizierter darstelle als in den vergangenen Jahren. Wegen wegfallender Einnahmen und höherer Umlageabgaben fehlen im Vergleich zu den Vorjahren mehr als fünf Millionen Euro.

Von Robert Niemeyer