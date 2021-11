Ribnitz-Damgarten

Nach dem großen Erfolg der Sonderausstellung „Levy. Eine Familie aus Bad Sülze“ lädt der Kultur- und Heimatverein Bad Sülze zu einer neuen Ausstellung in die Räumen des Salzmuseums Mecklenburg ein. Unterstützt wird der Verein dabei von seinem Partner, dem Pommerschen Künstlerbund. Unter dem Titel „Impressionen“ präsentieren gleich zwei Künstlerinnen ihre Werke. Karin Schmidt aus Dettmannsdorf zeigt Malerei mit Motiven aus der Region. Hilde Uebel aus Krebsow zeigt ihre Keramiken und Skulpturen. Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 12. November, um 15 Uhr statt. Im Museum gilt die 2G-Regel. Das Salzmuseum Mecklenburg ist noch bis 5. Dezember jeweils Donnerstag bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Martinsfest in Kenz und Marlow

Am Sonnabend, 13. November, laden der Heimatverein, die Feuerwehr und die Evangelische Kirchengemeinde in Kenz die Kinder zu einem Martinsfest ein. Um 16 Uhr wird zunächst in der St.-Marien-Kirche die Martinsgeschichte erzählt, bevor im Anschluss mit St. Martin auf seinem Pferd der Laternenumzug beginnt. Bei gutem Wetter ist ein großes Lagerfeuer in Rubitz geplant. Anderenfalls sind nach dem Umzug alle zu einem gemütlichen Beisammensein bei der ehemaligen Feuerwehr in Kenz eingeladen.

In Marlow ist am Freitag, 12. November, ein Laternenumzug geplant. Es sind alle Kinder, Eltern und Großeltern eingeladen. Um 17 Uhr beginnt ein Theaterstück in der Stadtkirche. Im Anschluss setzt sich der Umzug in Bewegung. Bei Kinderpunsch, Glühwein und Gebäck klingt der Abend dann gemütlich am Martinsfeuer im und am Pfarrhaus aus. Die Veranstaltung wird gemeinsam mit der Kita „Grünschnabel“ und den Pfadfindern „Marlower Bären“ organisiert.

Am 13. und 14. November findet von 9 bis 17 bzw. 9 bis 14 Uhr die 28. Borenstäcker Rassegeflügelschau statt. Um 10 Uhr ist Eröffnung. Es werden bis zu 350 Tiere in der Marlower Sporthalle zu sehen sein

Lyonel Feininger fand in Ribnitz die Liebe seines Lebens

Zu einer szenischen Lesung aus Briefen von Lyonel Feininger an Julia mit Inés Burdow und Ulrich Lipka wird am Samstag, 13. November, um 19 Uhr ins Stadtkulturhaus eingeladen. „Sweetheart, es ist alle Tage Sturm!“, so der Titel der Veranstaltung. Im Juli 1905 treffen sich Lyonel Feininger und Julia Berg im Zug Richtung Ostsee und finden in Ribnitz-Damgarten die Liebe ihres Lebens. Beide sind verheiratet, doch schnell ist ihnen klar, dass sie einen gemeinsamen Neuanfang wagen wollen.

Bestärkt durch Julia, will Feininger zu einer neuen Malkunst finden. Wie sich der heute für uns unverkennbare Stil von Feininger in dieser Zeit formte, davon erzählen auch seine Briefe. Leider ließ Julia ihre Briefe für die Nachwelt sperren. Neben einem feinsinnigen Menschen, fortschrittlichen Vater, liebenden Ehemann und zweifelnden Künstler scheint in seinen Briefen auch die Frau und Künstlerin Julia Berg, seit 1907 Feininger, auf.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie nehmen die Zuhörer mit auf eine Zeitreise durch Krieg, Weimarer Republik, Inflation und die Entstehung des Bauhauses. Sie erzählen vom Aufstieg der Nationalsozialisten, der wachsenden Gefahr für Julia und ihre jüdische Familie, von Diffamierung und Abschied. Es ist auch die Geschichte von der Kunst, zu lieben, und der wohl berühmtesten Liebesromanze in Ribnitz-Damgarten. Inés Burdow ist Schauspielerin, Sprecherin und freie Feature-Autorin. Ulrich Lipka ist seit 40 Jahren im öffentlichen Rundfunk als Moderator und Sprecher tätig.

Der Eintritt kostet 10 Euro. Vorverkaufsstellen: Tourist-Information und Stadtbibliotheken

Von Edwin Sternkiker