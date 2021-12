Ribnitz-Damgarten: Gefälschte Impfpässe und Genesenenscheine im Umlauf

Ribnitz-Damgarten

Ratlosigkeit schwingt mit bei dem Anrufer. Er sei sich nicht sicher, was er nun machen soll, schließlich geht es um seine beste Mitarbeiterin. Weder seinen Namen noch den seiner Kollegen oder den seines Unternehmens möchte er öffentlich nennen. Der Fall beschäftigt ihn allerdings dennoch, wie er am OZ-Telefon erklärt. Denn was tun, wenn eine Mitarbeiterin offenbar ein gefälschtes Genesenenzertifikat vorlegt?

Bekanntlich gilt mittlerweile in Mecklenburg-Vorpommern die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Getestet, geimpft oder eben genesen, lautet die Devise. Und alles muss nachgewiesen werden. Den Anrufer jedoch beschlich plötzlich das Gefühl, seine Mitarbeiterin könnte ihren Genesenennachweis eher unrechtmäßig erhalten haben. Denn, und das sind die Regeln, wer einen Genesenenschein hat, muss auch einen positiven Corona-Test vorlegen. Das sei der Mitarbeiterin nicht möglich gewesen. Zudem fiel dem Mann auf, dass die Frau in der angegebenen Quarantäne-Zeit nachweislich gearbeitet habe.

„Ich war von den Socken“, sagt der Unternehmer. Die Mitarbeiterin sei freigestellt. Und er wisse zudem, dass dies nicht der einzige Fall einer Nachweisfälschung in der Stadt sei.

Vollständig lässt sich sicherlich kaum herausfinden, wie viele gefälschte Zertifikate oder Impfpässe in der Region im Umlauf sind. Die Anzeigen in diesem Bereich halten sich jedenfalls in Grenzen, wobei jedes einzelne Vergehen sicherlich auch kein Kavaliersdelikt ist, sondern tatsächlich eine Straftat.

54 Prozent

Je nachdem, wie man die Zahlen der Polizei interpretiert, könnte man auch zu dem Schluss kommen, dass Ribnitz-Damgarten, oder zumindest die Region, Hochburg der Impfpassfälscher im Landkreis Vorpommern-Rügen ist. Denn tatsächlich wurden mehr als 50 Prozent der Anzeigen im Ribnitz-Damgartener Polizeirevier gestellt.

Die tatsächlichen Zahlen zeigen jedoch einmal mehr, wie vorsichtig man mit Prozenten sein muss. Denn in Gänze sind in Vorpommern-Rügen insgesamt sieben mutmaßliche Impfpass-Fälschungen angezeigt worden. Vier davon, also schon mehr als die Hälfte, eben in Ribnitz.

Das liest sich natürlich nicht allzu dramatisch. Die Dunkelziffer der Fälschungen dürfte sicherlich höher sein. Denn einerseits nehmen es bekanntlich nicht alle, die es müssten, mit der Kontrolle der Nachweise so genau, oder können es mangels Schulungen nicht. Andererseits ist es offenbar auch gar nicht so schwer, an einen gefälschten Impfpass zu kommen.

In Internetforen oder Telegram-Gruppen scheint es ein Leichtes zu sein, an gefälschte Impfpässe zu gelangen. Auch gefälschte digitale Impfzertifikate mit QR-Codes für das Handy sollen angeboten werden. Unter den Anbietern sollen vereinzelt auch korrupte Apotheker oder Ärzte sein. Mehrere Hundert Euro muss man wohl hinlegen, um sich an einer Impfung oder einer Corona-Infektion vorbeischleichen zu können. Mitunter werden auch Kryptowährungen (z.B. Bitcoin) oder Geschenkkarten (z.B. I-Tunes) verlangt.

Welche Strafen drohen?

Doch sowohl die Fälschung an sich als auch der Gebrauch gefälschter Corona-Nachweise ist nach Ansicht von Juristen strafbar. Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz wurden dabei auch Gesetzeslücken geschlossen. Bis vergangene Woche war nur die Benutzung eines gefälschten Impfausweises gegenüber Versicherungen oder Behörden strafbar, nicht aber im restlichen Alltag. Mit der neuen Formulierung im Gesetz ist aber auch der Gebrauch in Restaurants, Kinos, Museen und vielen anderen Bereichen des Alltags strafbar. Ein Jahr Haft oder eine Geldstrafe sind möglich. Laut Gesetz könnte dann auch eine Urkundenfälschung vorliegen (Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre).

Auch die Fälschung ist strafbar, mittlerweile sogar die Vorbereitung der Impfpassfälschung, etwa wenn ein Blanko-Impfpass mit Covid19-Aufkleber verkauft wird, in den der Kunde seinen Namen eintragen soll. Eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren oder eine Geldstrafe ist hier möglich.

Für Aufsehen hat jüngst der Fall des Fußballtrainers Markus Anfang gesorgt. Gegen den mittlerweile ehemaligen Trainer des Fußball-Zweitligisten Werder Bremen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts, Anfang habe einen gefälschten Impfpass benutzt.

Von Robert Niemeyer