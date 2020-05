Ribnitz-Damgarten: Große Freude über Öffnung der Spielplätze

Ribnitz-Damgarten

Eigentlich sollte Ribnitz-Damgartens neuer Bürgermeister Thomas Huth erst am Montag so richtig in seine Amtszeit starten. Doch die Nachricht, dass ab dem 1. Mai die Spielplätze in Mecklenburg-Vorpommern wieder geöffnet sind, sorgte dafür, dass Huth bereits am eigentlich freien Freitag tätig wurde und am frühen Morgen unter anderem den Spielplatz im Ribnitzer Hafen vom Absperrband befreite. „Eine schöne Nachricht für Kinder und Eltern“, postete Huth im sozialen Netzwerk Facebook.

Gleichzeitig dankte er den vielen Helfern, die kurzerhand mithalfen, die vielen Spielplätze in der Bernsteinstadt und in den amtsangehörigen Gemeinden zu befreien. Der Stadtbauhof, die freiwillige Feuerwehr, Amtsvorsteher Burkhard Schade, Mitglieder des Personalrates der Stadtverwaltung, Ex-Bürgermeister Frank Ilchmann und weitere Freiwillige halfen mit, innerhalb kürzester Zeit die Spielgeräte zu befreien. „Da die Nachricht erst gestern Abend kam und heute Feiertag ist, bin ich sehr froh über die Unterstützung“, so Huth.

Die Zeit genießen

Und die Kinder und Eltern dankten es. „Das ist für die Kinder wirklich super. Die Öffnung der Spielplätze haben wir herbeigesehnt“, sagte Felix Kresin, der mit seinem Sohn Pepe gleich am Morgen den Spielplatz am Ribnitzer Hafen besuchte. Es sei erstaunlich gewesen, wie schnell die Kinder die Schließung der Spielplätze akzeptiert hätten. Als Ersatz diente in den letzten Wochen vor allem der eigene Hof, hier insbesondere der Sandkasten. Dennoch habe etwas gefehlt. Mit der Freigabe der Spielplätze kehre nun wieder ein Stück mehr Normalität zurück.

Christian Dünkel und die Töchter Hannah und Kim Parow freuten sich darüber, dass der Spielplatz am Tempeler Bach in Damgarten wieder geöffnet ist. Quelle: Robert Niemeyer

„Das war für uns eine Überraschung“, sagte gestern Mittag Christian Dünkel. Aus der Ferne hatten er und seine Töchter Hannah und Kim Parow gesehen, dass auf dem Spielplatz am Tempeler Bach in Damgarten wieder Kinder spielen. Die Nachricht, dass Spielplätze wieder geöffnet sind, hatte er zuvor nicht mitbekommen. „Jetzt genießen wir die Zeit“, so Christian Dünkel. „Endlich kann man wieder rutschen und toben“, freute sich auch die siebenjährige Hannah.

Erste Amtshandlung als neuer Bürgermeister: Thomas Huth befreit den Spielplatz am Ribnitzer Hafen vom Absperrband. Quelle: Robert Niemeyer

Auch er findet es erstaunlich, wie schnell sich die Kinder an die Schließung der Spielplätze gewöhnt hatten. „Die Mädchen wussten: Spielplätze sind tabu.“ In den vergangenen Wochen seien er und die Kinder oft spazieren gegangen. „Und wir wissen unseren Garten jetzt sehr zu schätzen“, so Christian Dünkel.

Von Robert Niemeyer