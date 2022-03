Pütnitz/Ribnitz-Damgarten

Der Immobilien-Projektentwickler Bonava hat den Verkauf der ersten Häuser im Quartier „Pütnitzwiese“ im Ribnitz-Damgartener Ortsteil Pütnitz gestartet. Auf dem rund 18 500 Quadratmeter großen Gelände sollen insgesamt 41 neue Häuser entstehen.

„Die Erschließungsarbeiten sind bereits auf der Zielgeraden. Läuft alles wie geplant, werden wir im Mai mit dem eigentlichen Bau der ersten Häuser starten. Gut ein Jahr später könnten dann die ersten Familien einziehen. Im Laufe des Jahres 2024 wird die Siedlung fertig sein“, beschreibt Bonava-Projektleiter Christian Kluck den aktuellen Zeitplan.

Mix von verschiedenen Haustypen

Das Quartierskonzept sieht einen Mix aus vier verschiedenen Haustypen vor. Zur Auswahl stehen 18 Doppelhaushälften, zehn Reihenhäuser, sechs zweigeschossige Einfamilienhäuser sowie sieben Bungalows. Die Eigenheime bieten je nach Variante drei oder vier Zimmer und zwischen 103 bis 156 Quadratmeter Wohn-/Nutzfläche. Alle Häuser werden mit Luft-Wärme-Pumpentechnik ausgestattet und entsprechen dem Effizienzhausstandard 55.

„Wir werden nicht alle Häuser auf einmal in den Verkauf geben, sondern uns Stück für Stück auf dem Areal vorarbeiten. Trotzdem sind schon im ersten Abschnitt alle Haustypen vertreten. Im nächsten Baufeld wird es für die Käuferfamilien zusätzlich eine Möglichkeit geben, den Energie-Effizienzstandard zu erhöhen“, erklärt Christian Kluck. Die Häuser werden schlüsselfertig samt Garten mit Pkw-Stellplätzen angeboten. Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 210 und 800 Quadratmetern.

„Die Nachfrage ist wie erwartet sehr groß. Vor allem die idyllische Lage nahe dem Saaler Bodden begeistert viele Familien. Kitas und Schulen liegen nur wenige Minuten entfernt und selbst nach Rostock sind es nur etwa 30 Minuten Fahrtzeit. Wir haben daher schon jetzt weit über 220 Interessenten, dabei startet der Verkauf jetzt erst“, verrät der Projektleiter.

Zwischen 356 000 und 633 800 Euro sollen die Häuser jeweils kosten, informierte Christian Köhn von der Unternehmenskommunikation auf OZ-Anfrage.

Stadt will rund 50 Baugrundstücke auf Sandhufe V erschließen

Während im künftigen Wohngebiet Pütnitzwiese bereits die Erschließung in vollem Gange ist, befinden sich andere Vorhaben noch in der Planungsphase. Mit zwei von diesen befassten sich die Mitglieder des Bau- und Wirtschaftsausschusses in ihrer jüngsten Sitzung. So will die Stadt Ribnitz-Damgarten mit dem künftigen Wohngebiet Sandhufe V einen großen Wurf bei der Bereitstellung von neuen Baugrundstücken hinlegen. Um der nach wie vor großen Nachfrage nachkommen zu können, sollen hier rund 50 Parzellen erschlossen werden. Dem Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 102 „Wohngebiet Sandhufe V“ stimmten die Mitglieder des Ausschusses einstimmig zu. Die letzte Entscheidung treffen die Stadtvertreter in ihrer Sitzung am 6. April. Damit wäre dann das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen.

Mit der Sandhufe V soll das Wohngebiet im Süden von Ribnitz in der Nähe der Bodden-Kliniken erweitert und auf den bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen Ein- und Zweifamilienhäuser errichtet werden. Ein Teil der Flächen gehört der Stadt, der größte Teil des Grund und Bodens befindet sich in Privathand. Eine dem Bebauungsplan entsprechende Bebauung und Erschließung setzt allerdings eine Änderung des Zuschnitts der betroffenen Grundstücke voraus. Dazu wurde seitens der Stadt bereits ein Umlegungsverfahren in die Wege geleitet. Ziel ist es, durch die Veränderung der Grundstücksgrenzen und der Eigentumsverhältnisse innerhalb des Umlegungsgebietes solche Bauflächen zu schaffen, die vom Zuschnitt und der Fläche her den Zielen des Bebauungsplanes entsprechen.

In Damgarten werden 20 Baugrundstücke in dem östlich der Feldstraße gelegenen Teil der ehemaligen Kleingartenanlage erschlossen. Eigentümerin der Fläche ist die Stadt. Doch dabei soll es nicht bleiben. Östlich des Gebietes sollen weitere 25 bis 30 Bauparzellen erschlossen werden, wurde in der Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschuss informiert. Um den Weg frei zu machen für die Erweiterung des Baugebietes, stimmten dessen Mitglieder dem Aufstellungsbeschluss über die I. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“ zu. Nun muss der Aufstellungsbeschluss noch den Stadtausschuss Damgarten, Hauptausschuss und die Stadtvertretung passieren.

Von Edwin Sternkiker