Ribnitz-Damgarten: Grundwasserspiegel um halben Meter gefallen

Ribnitz-Damgarten

Im Gegensatz zu anderen Trinkwasserversorgern, die auf oberflächennahes Wasser zurückgreifen müssen, befindet sich die Boddenland in einer komfortablen Lage. Der Grund: Das von dem Ribnitz-Damgartener Wasserversorger verkaufte Trinkwasser stammt fast ausschließlich aus bedeckten Grundwasserleitern. Die Deckschichten bestehen aus mächtigen Ton- und Mergelschichten, die das Grundwasser gut schützen, aus diesem Grunde sei die Qualität des Grundwassers sehr gut, erläutert Dr. Eugen Turnow. Er ist als Hydrogeologe bei der Boddenland tätig.

Verkaufte Trinkwassermenge steigt seit Jahren

Ein Thema, das die Boddenland immer stärker beschäftigt, sind die sich häufenden sehr trockenen Sommer. Niederschlagsdefizite und die gestiegene Wasserentnahme hätten dazu geführt, dass der Grundwasserspiegel um einen halben Meter gesunken sei, so Turnow. Grundsätzlich sei aber zu sagen, dass die Grundwasserspeicher nach wie vor gut gefüllt seien. Allerdings könne jedoch die Aufbereitungskapazität in sehr trockenen Sommern an ihre Grenzen stoßen, erläutert er weiter. Vor allem in den Tourismusgebieten sei dies der Fall. So sei zum Beispiel die Versorgung von Zingst mit bis zu 100 000 Tagesgästen eine sehr große Herausforderung.

Wenn solche Sommer wie 2018 und 2019 zur Regel werden sollten, dann „kann es eng werden“, ergänzt Ulrich Hager, der technische Leiter des Ribnitz-Damgartener Trinkwasserversorgers. Zumal die verkaufte Trinkwassermenge stetig steigt. Seit 20 Jahren gebe es einen jährlichen Zuwachs von rund 30 000 Kubikmeter, erläutert Hager. Dieser Anstieg sei auf den boomenden Tourismus zurückzuführen. Die Folge: Wurden 1998 rund 2,7 Millionen Kubikmeter Trinkwasser verkauft, so waren es 2018 bereits 3,55 Millionen Kubikmeter.

Doch wie steht es um die Grenzwerte für Pestizide und Herbizide und deren Abbauprodukte im Grundwasser, werden diese eingehalten? Eine Frage, die sicher nicht nur die Mitglieder des Landwirtschafts- und Umweltausschusses Ribnitz-Damgarten interessiert. „Gegenwärtig gibt es keine gesetzlichen Grenzwerte für Pestizide oder Herbizide, sondern nur sogenannte gesundheitliche Richtwerte. Und die halten wir ein“, sagt Turnow.

Wasser aus Brunnen wird regelmäßig untersucht

Er verweist darauf, dass das Wasser in den Brunnen ein- bis dreimal pro Jahr untersucht werde. Dabei würde das Grundwasser auf mehr als 80 Inhaltsstoffe und Rückstände geprüft. Bisher habe es keine großen Überraschungen gegeben. Allerdings habe man zum Beispiel in Petersdorf „Anzeichen von Pflanzenschutzmitteln“ im Grundwasser gefunden. Dabei handle es sich um Abbauprodukte des Raps-Herbizids Metazachlor. Insgesamt handle es sich zwar „um sehr geringe Stoffmengen, aber die gehören einfach nicht ins Grundwasser“, so Turnow. Die Werte in Petersdorf könnten möglicherweise auf Einträge aus der landwirtschaftlichen Nutzung in den 1980er-Jahren zurückzuführen sein, erläuterte der Hydrogeologe weiter.

Was die Nitratwerte im Trinkwasser angehe, so liegen diese aufgrund der günstigen geologischen Gegebenheiten weit unter den vom Gesetzgeber vorgegebenen Grenzwerten, machte Turnow deutlich. Was aber passieren kann, wenn die Deckschicht fehlt, zeige die Wasserfassung Sundischer Berg in Barth. Dort war die Nitratbelastung so hoch, dass die Wasserfassung vor einigen Jahren aufgegeben werden musste. Zu viel Nitrat gilt als gesundheitsschädlich und krebserregend.

Umweltausschuss sucht Dialog mit Landwirten

Turnow betont, dass den Landwirten eine besonders hohe Verantwortung für den Grundwasserschutz zukomme. Sie müssen stets Boden, Dünger und Humusbildung im Auge behalten. Was den Düngereinsatz angehe, so sollte der so weit wie möglich reduziert werden. Es dürfe nicht mehr wie früher aus dem „vollen Sack gedüngt werden“. Humusbildung sei sehr wichtig, weil er als Puffer für Dünger und Pflanzenschutzmittel fungiere, erläutert der Hydrogeologe. Das Problem: Auf viele Äcker kommen nur noch mineralischer Dünger und Gülle rauf, aber kein Mist. „In Verbindung mit einseitiger Bewirtschaftung ohne Zwischenfrüchte nimmt dadurch der Humusgehalt ab“, so Turnow.

Weil die Landwirte eine große Verantwortung für den Schutz des Grundwassers haben, plädiert Helge Eggersmann (Grüne) als Vorsitzender des Ribnitz-Damgartener Landwirtschafts- und Umweltausschusses auch dafür, mit ihnen, statt über sie zu reden. Zu den Landwirten, die das begrüßen, gehören unter anderem Jan-Heinrich Lass, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Tempel, und Landwirt Holger Peters aus Hessenburg. Sie verweisen darauf, dass Dünge- und Pflanzenschutzmittel einen hohen Kostenfaktor für landwirtschaftliche Betriebe darstellen und schon deshalb so effektiv wie möglich eingesetzt würden. Zudem bestünden in Deutschland sehr restriktive Düngeverordnungen. „Bevor wieder neue Verordnungen eingeführt werden, sollte überprüft werden, wie weit wir denn schon mit den bestehenden Regeln gekommen sind“, so Peters. Lass erläuterte, dass er auf den Feldern für die Verbesserung der Humusbilanz sorge, indem er alle Erntereste auf dem Acker belasse.

Von Edwin Sternkiker