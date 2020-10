Ribnitz-Damgarten

Es gibt wahrscheinlich nicht viele Menschen, die von sich sagen können, dass sie mit Recknitz-Wasser getauft wurden. Hans-Otto Schröder kann es. Dass das Taufwasser der Recknitz entnommen wurde, hatte seinen Grund, denn schließlich erblickte er 1948 im Passgehöft und damit nur wenige Meter vom Fluss entfernt das Licht der Welt. Bis 1988 war das Passhaus für ihn sein Zuhause. Und die Recknitz zog ihn von Kindesbeinen an.

Die Familie Schröder bewohnte das Passgehöft seit den 1920er-Jahren. Großmutter Anna Schröder betrieb hier bis 1969 eine Gastwirtschaft. Das Haus steht es schon längst nicht mehr. Im Zusammenhang mit der Verbreiterung der Straße und dem Brückenneubau, der 1992 begann, wurde es abgerissen.

Ribnitzer kauften im Mittelalter Recknitzbrücke

Über Jahrhunderte markierte die Mitte der Recknitzbrücke die Grenze zwischen Mecklenburg und Pommern. Die Brücke selbst gehörte allerdings Ribnitz. Denn bereits 1286 hatten die Besitzer von Pütnitz, die Gebrüder von Dechow, die Holzbrücke an die mecklenburgische Stadt verkauft.

Die Brücke spielte über Jahrhundert sowohl in der Stadt-, als auch in der Landes- und Nationalgeschichte eine wichtige Rolle. So errang Ferdinand von Schill 1809 in der Nähe der Passbrücke einen Sieg gegen die für Kaiser Napoleon kämpfenden Mecklenburger. Auch für den Handel zwischen Rostock und Stralsund hatte sie eine große Bedeutung. Über Jahrhunderte wurde hier Zoll erhoben. Damit war es 1889 vorbei.

Und am 5. Juli 1950 trafen sich Damgartener und Ribnitzer Stadtvertreter auf der Passbrücke. Mit diesem symbolischen Akt wurde die Vereinigung der beiden Städte zur Stadt Ribnitz-Damgarten besiegelt. Und nicht nur das: Diejenigen, die damals im Lande das Sagen hatten, wollten damit auch jegliche Erinnerung an Pommern und die damit verbundene historische Grenze zwischen Mecklenburg und Pommern tilgen.

Viele Begebenheiten aufgeschrieben

Und wie hält es Hans-Otto Schröder? Er habe sich immer ein bisschen als Grenzgänger gefühlt, erzählt er. Auf der Ribnitzer Seite sei er geboren, in Damgarten aber zur Schule gegangen, hier habe er auch seine Lehre zum Kfz-Schlosser absolviert und 25 Jahre lang im Bildungszentrum gearbeitet. Und seit 1988 wohne er ja auch im Stadtteil Damgarten.

Er findet, dass die Ribnitzer und Damgartener eigentlich immer ganz gut miteinander ausgekommen seien. „Na ja, mal abgesehen von so kleinen Rangeleien und Raufereien im Ribnitzer Sportpalast, wo sich die Damgartener und Ribnitzer Jugend traf. Da ging es aber weniger um Ribnitz und Damgarten oder Mecklenburg und Pommern als vielmehr um die Mädchen“, erzählt der 72-Jährige schmunzelnd.

Hans-Otto Schröder schreibt nicht nur sehr gern auf Platt über selbst Erlebtes, sondern ist auch seit vielen Jahren begeisterter Modelleisenbahner.

Er habe eine wunderbare Kindheit und Jugend im Passhaus verbracht, sagt Schröder. Einiges von dem, was er erlebt hat, hat er auf Plattdeutsch aufgeschrieben. In den Geschichten spielen die Passbrücke, die Recknitz und der Ribnitzer See eine große Rolle. Eine dieser Geschichten beschreibt, wie er das Schwimmen erlernte. In einem ersten Versuch sollte dabei ein Schwimmring helfen. Also ab in die Recknitz.

Doch der Schwimmring war undicht – nur mit Mühe und Not gewann Schröder wieder Boden unter die Füße. Eine andere Lösung musste her. Die fand sich. „Mein Vater war ja ab 1948 als Fischer tätig und nutzte einen Absetzkasten für Jungfische. In den bin ich rein und habe mir da das Schwimmen allein beigebracht – ohne irgendwelche Hilfsmittel.“

Kopfüber von der Brücke in die Recknitz

Viele Erinnerungen sind an die Stahlhubbrücke geknüpft. Sie wurde 1936 eingeweiht, an ihrem Bau war auch der Vater von Hans-Otto Schröder beteiligt. Von der Ribnitzer und Damgartener Jugend wurde sie gern genutzt, um von ihr in die Recknitz zu springen.

Mit der Brücke ist auch manch tragisches Ereignis verbunden. So habe er als Jugendlicher miterlebt, wie eines Tages im Frühjahr eine Frau mit einer Tasche und bekleidet in die Recknitz ging. Wie sich später herausstellte, befanden sich Steine in der Tasche. „Ich bin sofort in ein Boot rein, um zu ihr zu gelangen. Doch in dem Moment, als ich bei der Brücke angekommen war, rollte ein russischer Lkw über die Brücke und hielt an. Ein Soldat sprang heraus, zog sich die Stiefel aus und sprang kopfüber in die Recknitz, um zu helfen.“

Besuch von Rudolf Petershagen

Eine besonders interessante Geschichte steht in Zusammenhang mit dem Versuch, die Brücke kurz vor Kriegsende 1945 in die Luft zu jagen. Für die Sprengung war bereits alles vorbereitet. Ob von SS oder Wehrmacht, dass wisse er nicht, so Hans-Otto Schröder. Aber seine Großmutter habe erzählt, dass sie ein Telefonat mitgehört habe, das einer der Offiziere des Sprengkommandos in der Gaststube führte. Der habe sich sehr darüber aufgeregt, dass Oberst Rudolf Petershagen Greifswald kampflos der Roten Armee übergeben hatte und beschimpfte ihn unflätig.

Als sie dann Jahre später den Defa-Film „Gewissen in Aufruhr“ gesehen hatte, der 1961 nach dem gleichnamigen autobiografischen Bericht von Rudolf Petershagen gedreht wurde, erinnerte sie sich an dieses Telefonat, nahm Kontakt zu ihm auf und lud ihn ein. „Und Rudolf Petershagen besuchte dann tatsächlich gemeinsam mit seiner Frau meine Großmutter“, erzählt Schröder. Die Sprengung der Passbrücke habe übrigens in letzter Minute verhindert werden können.

Von Edwin Sternkiker