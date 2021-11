Ribnitz-Damgarten

Aus Sicht von Christina Bonke hat man in Ribnitz-Damgarten das Thema Ladestationen für Elektro-Autos im öffentlichen Bereich verschlafen. Das jedenfalls sei ihr Eindruck, machte sie als Mitglied des Umwelt- und Landwirtschaftsausschusses Ribnitz-Damgarten in dessen jüngster Sitzung deutlich. Und sie erinnerte daran, dass es derzeit nur eine einzige öffentliche Ladesäule in der Stadt gebe, nämlich die in der Gänsestraße.

Diese verfügt über zwei Ladepunkte mit einer Leistung von je 22 kW. So weit die Theorie. In der Praxis, so beobachtete Christina Bonke, würde mitunter nur ein Ladepunkt funktionieren. Die Folge seien Schlangen. Und so mancher Sommerurlauber sei abgedreht und habe es woanders versucht.

Elektro-Ladesäule steht seit 2018 in der Gänsestraße

Edis betreibt die Elektro-Ladesäule in der Gänsestraße seit Januar 2018. Kann ein E-Fahrzeug die Ladeleistung in vollem Umfang aufnehmen, dann ist der Akku nach etwa einer Stunde zu 80 Prozent geladen. Die Kosten liegen bei etwa zehn Cent je Minute, wenn der Nutzer einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hat. Besitzer sogenannter Flottenkarten, die über e.on-drive bezogen werden können, können selbst den für sie günstigsten Tarif bestimmen. Außerdem können Kraftfahrer mit dem Smartphone einen QR-Code an der Säule abscannen und nach kurzer Registrierung Strom zapfen.

Allerdings ist die Zahl der in der Region angemeldeten E-Autos nach wie vor sehr gering. Nach Angaben des Landkreises Vorpommern-Rügen waren zum Jahresende 2020 im Kreis insgesamt 400 E-Autos und Hybrid-Fahrzeuge angemeldet.

Während es im öffentlichen Bereich in puncto Ladesäulen in Ribnitz-Damgarten sehr übersichtlich aussieht, ist die Lage im nichtöffentlichen Bereich etwas besser. So verfügen zum Beispiel Autohäuser der Stadt über Lademöglichkeiten.

Klar ist aus der Sicht des Umwelt- und Landwirtschaftsausschusses, dass bei der Schaffung einer Ladestation-Struktur im öffentlichen Bereich die Stadtwerke Ribnitz-Damgarten eine wichtige Rolle spielen müssen. Dort sei das Thema längst angekommen, heißt es seitens der Stadtverwaltung.

Investitionen sind erheblich

Das bestätigte auch Geschäftsführer Sebastian Pott auf OZ-Anfrage. Er verweist darauf, dass man das Problem allerdings nicht von heute auf morgen lösen könne. Denn zum einen seien die Kosten für die Installation von Elektro-Ladestationen erheblich. Bei sechs bis acht Stationen müsse man mit allem Drum und Dran mit Kosten von 250 000 bis 300 000 Euro rechnen.

Aber die wirklichen Herausforderungen seien der Betrieb und das Vorhalten eines möglichst einfaches Bezahlsystems. Aus diesem Grunde sei es immens wichtig, den richtigen Anbieter zu finden, der ein gut funktionierendes Komplettangebot unterbreiten könne. Den suche man derzeit noch, machte Pott gegenüber OZ deutlich. Wichtig sei es auch, einen gut funktionierenden Service zu haben. „Am liebsten wäre mir deshalb ein Installateur vor Ort,“ sagte Pott abschließend.

Von Edwin Sternkiker