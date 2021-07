Ribnitz-Damgarten: Hier gibt's noch freie Kleingärten

Ribnitz-Damgarten

Immer mehr Menschen entdeckten in den letzten Jahren den Kleingarten für sich. Durch Corona ist die Nachfrage nach Kleingärten auch in Ribnitz-Damgarten noch gestiegen, zum Teil sogar extrem. Die Interessenten kommen aus Ribnitz-Damgarten selbst und weiteren Orten Mecklenburg-Vorpommerns, aber auch aus anderen Bundesländern. Es ist unübersehbar: In Zeiten von Kurzarbeit, Homeoffice und fehlenden Reisemöglichkeiten suchen viele Leute händeringend einen Platz im Grünen. Für viele Menschen aus anderen Bundesländern ist Ribnitz-Damgarten auch deshalb interessant, weil es nicht weit bis zur Ostsee ist. Trotz der großen Nachfrage – es gibt noch einige freie Gärten.

Andrang in der Anlage „St. Joost“ besonders groß

Und das sind sie: In der mit knapp 300 Parzellen zweitgrößten Kleingartenanlage der Stadt „Drei Linden“ sind noch zwölf Gärten zwischen 212 und 410 Quadratmetern zu vergeben, in der Kleingartenanlage „Lerchenweg“ im Stadtteil Damgarten ist nur noch ein Garten frei.

In der Ribnitzer Kleingartenanlage „St. Joost“ gibt es 23 freie Gärten. In der mit 338 Kleingärten größten Anlage in Ribnitz-Damgarten ist der Andrang besonders groß. Allein in diesem Jahr wurden bisher 26 Gärten an neue Pächterinnen und Pächter vergeben. Gegründet wurde die Anlage am 18. August 1934 von sechs Gartenfreunden. Damit ist sie auch die älteste Kleingartenanlage von Ribnitz-Damgarten. In den Kriegs- und Nachkriegsjahren wuchs sie dann sehr schnell, denn Lebensmittel waren damals knapp.

In der am 1. Januar 1978 gegründeten Ribnitzer Kleingartenanlage „Sonnenhügel“ mit ihren 134 Parzellen können derzeit sechs Gärten vergeben werden.

Von Edwin Sternkiker