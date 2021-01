Ribnitz-Damgarten

Trotz Einschränkungen durch die Corona-Pandemie: Auch in dieser Woche finden wieder einige Sitzungen kommunalpolitischer Gremien in der Region Ribnitz-Damgarten statt. Die Sitzungswoche im Überblick.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Die Haushaltssatzung für dieses Jahr beraten die Mitglieder des Finanzausschusses der Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung während ihrer Sitzung am Donnerstag, 21. Januar. Beginn der Zusammenkunft im Begegnungszentrum in der Demmler-Straße ist um 18.15 Uhr.

Dort kommen bereits am Dienstag, 19. Januar, die Mitglieder des Bau- und Wirtschaftsausschusses zusammen. Deren Sitzung beginnt an dem Tag um 17.30 Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Änderungsbeschluss für den Bebauungsplan „Hafen Damgarten“ sowie ein Beschluss zu einem Wohngebiet in Ribnitz.

Stadt und Amt Barth

Im Bereich der Stadt und des Amtes Barth finden in dieser Woche keine öffentlichen Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt.

Stadt Marlow /Amt Recknitztal

Im Bereich der Stadt Marlow und des Amtes Recknitztal finden in dieser Woche keine öffentlichen Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt.

Amt Darß/Fischland und Zingst

Konkretisieren wollen die Gemeindevertreter des Ostseebades Dierhagen am Mittwoch, 20. Januar, die Geschäftsordnung. Es geht dabei um die Aufnahme eines Passus zur elektronischen Ladung zu Sitzungen. Nach einem ersten Beschluss soll nun eine rechtssichere Änderung der Geschäftsordnung beschlossen werden. Die Sitzung findet im Haus des Gastes statt und beginnt um 19 Uhr.

Begrüßt werden Interessierte am Donnerstag, 21. Januar, um 18.45 Uhr zu einer Sitzung der Ahrenshooper Gemeindevertretung. Aber erst um 20Uhr beginnt der reguläre öffentliche Teil der Zusammenkunft. Da werden nur Formalien abgehandelt und es gibt eine Einwohnerfragestunde. Nichtöffentlich soll über den Abschluss eines Pachtvertrages sowie die Auszahlung von Zinsgewinnen abgestimmt werden.

Sämtliche öffentlichen Sitzungen finden vorbehaltlich einer Änderung der aktuellen Vorgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie statt. Die Öffentlichkeit ist begrenzt.

Von Timo Richter