Ribnitz-Damgarten: Hunderte Liter Diesel aus Baggern gestohlen

Ribnitz-Damgarten/Stralsund

Am Dienstag wurde die Polizei gegen 9 Uhr in den Körkwitzer Weg in Ribnitz-Damgarten gerufen. Hier wurden aus zwei Baggern, die auf einem Firmengelände abgestellt waren, mehrere hundert Liter Diesel entwendet. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden in Höhe von rund 600 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen.

Die Zahl der Kraftstoffdiebstähle hat in diesem Jahr zugenommen. Während im Jahr 2021 von Januar bis April noch sieben entsprechende Strafanzeigen im Bereich der Polizeiinspektion Stralsund aufgenommen wurden, waren es im Jahr 2022 im gleichen Zeitraum bislang 15 Delikte.

Auch in Stralsund betankte jemand am Dienstag seinen Pkw und fuhr anschließend davon, ohne die Rechnung über knapp 50 Euro zu begleichen. Hier ermittelt die Kripo wegen des Verdachts des Betruges. Bei Tankbetrug nahm die Zahl der Straftaten in diesem Jahr zu. Während im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Stralsund von Januar bis April 2021 noch acht Strafanzeigen aufgenommen wurden, waren es im Vergleichszeitraum 2022 bereits 24 Delikte.

Von OZ