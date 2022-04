Ribnitz-Damgarten: Ist hier Platz für eine Landesakademie?

Ribnitz-Damgarten

Das lässt hoffen, für den Erhalt des Stadtkulturhauses ist es in jedem Fall eine Riesenchance: Ribnitz-Damgarten ist in der Finalrunde für den Standort des Kultur-Campus Nordost des Opernale-Instituts. Zusammen mit Grimmen und Anklam wird gehört die Bernsteinstadt zu den Top-drei aller Bewerbungen. Darüber informiert das Opernale-Institut mit Sitz in Jager (Gemeinde Sundhagen) bei Grimmen jetzt. Noch in dieser Woche fällt die finale Entscheidung, wo der Kultur-Campus gebaut werden könnte.

Lesen Sie auch: So will Ribnitz-Damgarten bei der Bewerbung um die Landesakademie punkten

Zur Erinnerung: Geplant ist, eine Landesakademie für künstlerisch-kulturelle Bildung zu bauen. Das Opernale Institut für Musik und Theater Vorpommern hat in Kooperation mit dem Regionalen Planungsverband Vorpommern bereits eine Machbarkeitsstudie dazu erstellt. Auf deren Grundlage hatten sich sieben Orte beworben. Neben Ribnitz-Damgarten, Grimmen und Anklam waren das Demmin, ­Loecknitz-Penkun, Peenetal/Loitz und die Stadt Strasburg. Ein Top-Trio wurde vergangene Woche ausgewählt.

Stadtkulturhaus und mehr

Die Bernsteinstadt, Grimmen und Anklam sind damit im Bewerbungsverfahren um die Durchführung der Machbarkeitsstudie Stufe 2 zur Errichtung einer Akademie für künstlerisch-kulturelle Bildung (Arbeitstitel Kultur-Campus Nordost) im Gebiet des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern in die nähere Auswahl gekommen. Am Dienstag, 26. April, werden die drei Städte von der neunköpfigen Auswahljury besucht. Dabei haben die Kommunen Gelegenheit, ihre Bewerbung zu untermauern und sich den Fragen der Jury vor Ort zu stellen. Im Vorfeld waren einige Fragen den Bewerbern zugegangen. Nach Angaben der Verwaltung in Ribnitz-Damgarten soll in einem ersten Schritt die eigene Bewerbung nochmals präsentiert werden. Anschließend wird das Gelände besichtigt.

In Ribnitz-Damgarten hofft man auf den Zuschlag, weil es mit dem Gelände des Stadtkulturhauses und den Klosterwiesen bereits sehr gut Voraussetzungen für den geplanten Campus gebe. Einige Aspekte seien bereits vor Ort vorhanden. Dazu zähle etwa ein Veranstaltungssaal, Proberäume oder auch eine Freilichtbühne sowie ein Spielplatz. Auch sei der Bereich des Stadtkulturhauses sehr gut, weil fußläufig an Bus und Bahn angebunden. Auch eine Möglichkeit, gastronomische Angebote zu schaffen, sei mit der Kantine Am Bleicherberg vorhanden. Das Konzept für die Landesakademie sieht unter anderem diese Inhalte vor.

Investition: Mehr als 30 Millionen Euro

Außerdem arbeiten die Mitglieder der Kulturwerkstatt in Ribnitz-Damgarten selbst und unabhängig von den Ideen des Opernale Instituts seit ein paar Jahren an der Idee eines Kultur-Campus. 2018 begann der Prozess, mithilfe von Arbeitsgruppen, ein Kulturkonzept für die Bernsteinstadt zu entwickeln. Der Campus-Gedanke, der verschiedene Möglichkeiten und Angebote verbindet, wurde dabei zuletzt verfolgt. Die Idee eines lokalen Kultur-Campus lasse sich sehr gut mit den Vorstellungen eines landesweiten Kultur-Campus verbinden.

Die endgültige Entscheidung über den Ort, an dem die konkretisierende Machbarkeitsstudie durch das Büro milatz.schmidt.architekten aus Neubrandenburg durchgeführt wird, findet am 29. April im Vereinsgebäude des Opernale-Vereins in Sundhagen statt. Gegen Mittag soll am Freitag die Entscheidung fallen.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Danach soll das Konzept gemeinsam mit den Verantwortlichen des ausgewählten Standorts verfeinert werden. Die Mittelakquise soll bis Ende 2023, Planung und Bau in den Jahren 2026/27 und 2030 der Einzug in die Kunstakademie erfolgen.

Die Landesakademie bzw. der Kultur-Campus Nordost ist mit Investitionskosten in Höhe von 30,5 Millionen Euro veranschlagt. 30,5 Millionen Euro soll der Bau kosten. Die Finanzierung ist ein noch zu klärender Punkt. Auch der laufende Betrieb bedürfe eines Zuschusses aus öffentlicher Hand, von etwas mehr als 300000 Euro Zuschussbedarf geht die Machbarkeitsstudie aus. In erster Linie soll diesen Zuschuss das Land tragen.

Von Robert Niemeyer