Ribnitz-Damgarten

Das Jahr 2020 geht zu Ende. Im zweiten Teil unseres großen OZ-Jahresrückblicks schauen wir auf die vergangenen sechs Monate.

Nachdem im Sommer das Corona-Virus in der Region Ribnitz-Damgarten fast schon wieder aus den Köpfen verschwunden war, stiegen die Infektionszahlen im Herbst wieder.

Juli: Drama in Ahrenshoop

Der angesichts der Corona-Krise fast schon normal anmutende Sommer wurde von einem tragischen Unglück am Strand von Ahrenshoop überschattet. Bei dem Versuch, seine zwei Kinder zu retten, starb ein 32-jähriger Mann. Die Kinder hatten im Bereich des steinernen Wellenbrechers gespielt und waren in Not geraten. Der 32-Jährige wurde von der Strömung erfasst und ertrank.

Auch ein Soldat aus Berlin, der zur Hilfe geeilt war und die beiden Kinder an Land brachte, konnte den Mann nicht mehr retten. Nach dieser Tragödie sichert die Gemeinde Ahrenshoop den Strandabschnitt besser ab. Große Tafeln warnen seitdem vor den Gefahren des Wellenbrechers.

August: Fiete Korns Abirede

Im August sorgt abermals die Freie Schule Prerow für Schlagzeilen. Der Abiturient Fiete Korn wurde mit seiner Rede anlässlich der Zeugnisübergabe deutschlandweit berühmt. Korn hatte vor allem den damaligen Schulleiter kritisiert, der ihn daraufhin anzeigte. Das Video der Abirede ging im Internet viral.

Sogar der Satiriker Jan Böhmermann wurde auf Fiete Korn aufmerksam und bot ihm ein Praktikum bei der Fernsehsendung „ ZDF Magazin Royale“ an. Anfang Dezember schaute der 18-Jährige schließlich Böhmermann und seinem Team bei der Produktion der Show über die Schulter.

September: Neuer Eigentümer für das Schloss Schlemmin

Eine befürchtet unendliche Geschichte nahm im September dann doch ein Ende. Nach langem Hin und Her fand das Schloss Schlemmin einen neuen Eigentümer. Der Stralsunder Arzt Klaus-Heinrich Schweim und dessen Sohn Dr. Tilmann Schweim erwarben die Immobilie im zweiten Anlauf. Bereits im Frühjahr 2019 hatten die beiden Ärzte bei einem Zwangsversteigerungstermin für das Schloss geboten. Dieses Mal einigten sie sich mit dem ehemaligen Eigentümer außergerichtlich auf einen Kauf.

Mit den Behörden wird nun geklärt, wie das Schloss künftig genutzt werden soll. Möglich sei, dass daraus eine Reha-Einrichtung wird. Seit 2016 stand das Schlosshotel unter Zwangsverwaltung.

Oktober: Die zweite Corona-Welle

Im Herbst steigt in der Region Ribnitz-Damgarten die Zahl der Corona-Fälle wieder. Auch die Ribnitz-Damgartener Stadtverwaltung war betroffen. Das Bürgerbüro in Ahrenshagen musste vorübergehend schließen. Noch Anfang des Monats hatte die Tourismusbranche aufgeatmet. Die Verluste des ersten Corona-Lockdowns konnten weitestgehend wettgemacht werden.

Mit den abermals steigenden Infektionszahlen wuchs die Angst vor einem erneuten Lockdown. Dieser kam Anfang November. Abermals sind seitdem touristische Übernachtungen in Mecklenburg-Vorpommern nicht erlaubt. Der Lockdown stieß auf geteiltes Echo, wurde teilweise stark kritisiert. Andere wiederum sahen die Schließung entspannt, da der November ohnehin ein eher schwach gebuchter Monat sei.

November: Center Parcs kommt

Die zweite Welle der Corona-Pandemie überrollt die Region. Größere Ausbrüche gibt es unter anderem in einer Klinik in Prerow und in einem Pflegeheim in Bad Sülze. Für andere Schlagzeilen sorgt die Nachricht, dass der Ferienparkriese Center Parcs ein Ferienresort auf dem ehemaligen Militärgelände auf der Halbinsel Pütnitz bauen will. 600 Appartements und Ferienhäuser mit insgesamt 2800 Betten sollen entstehen.

Mehr noch: Neben Center Parcs sind noch weitere Partner mit im Boot. Die Bernsteinreiter aus Hirschburg wollen auf dem Areal einen Reiterhof errichten. Die Veranstalter des Pangea-Festivals, Supremesurf aus Rostock, planen den Bau eines Freizeit- und Familienparks. Auch das Technikmuseum soll modernisiert werden.

Dezember: Corona-Hotspot Barth

Die Corona-Krise bestimmte auch im Dezember die Schlagzeilen. Barth entwickelte sich dabei zum Corona-Hotspot. Zeitweise gab es in der Stadt mehr als 60 Infizierte. Angesichts der rasant steigenden Fallzahlen richtete das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen in der Vineta-Arena ein temporäres Testzentrum ein. Mehr als 800 Menschen wurden an zwei Tagen getestet.

Das Ergebnis beruhigte die Verantwortlichen ein wenig. Bei zwölf Menschen wurde das Coronavirus nachgewiesen.

Von Robert Niemeyer