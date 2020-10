Ribnitz-Damgarten

Wehret den Anfängen? Seit Langem ist es um die Problematik Jugendliche auf dem Ribnitzer Marktplatz eher ruhig. Die Corona-Krise inklusive Abstandsregeln und vorübergehenden Versammlungsverbots dürfte ihren Teil dazu beigetragen haben. Möglicherweise hat sich die Situation aber auch an sich entspannt. Monatelang war von Ruhestörung oder Vermüllung auf dem zentralen Ort der Bernsteinstadt nichts mehr zu hören oder zu sehen.

Dennoch hat die Ribnitz-Damgartener Politik das Thema nun erneut aufgegriffen und abermals die Forderung aufgemacht, einen Jugendsozialarbeiter einzusetzen. Hintergrund ist, dass es in den vergangenen Wochen wieder Beschwerden von Anwohnern gab. So soll es am Wochenende, als der mobile Freizeitpark in Ribnitz gastierte, Vorfälle gegeben haben. Ebenso am Wochenende davor. „Wir hatten einen ruhigen Sommer. Aber es wird wieder laut“, sagte Silke Kunz, 2. stellvertretende Bürgermeisterin.

„Es hat sich auf jeden Fall deutlich beruhigt.“

Vom Ausmaß der Vorfälle des vergangenen Jahres seien die angesprochenen Abende jedoch weit entfernt. Laut Marco Stoll, Leiter der Ribnitz-Damgartener Polizeireviers, hätten sich etwa 40 bis 50 junge Menschen am Samstagabend des Rummel-Wochenendes auf dem Markt versammelt, möglicherweise nach der Schließung des Freizeitparks, der bis 21 Uhr geöffnet war. Auf Hinweis eines Bürgers war die Polizei angerückt. „Es gab keine Schwierigkeiten“, sagt Marco Stoll. Die Jugendlichen hätten auf Anweisung der Polizei ihren Müll weggeräumt und den angeordneten Platzverweis für diesen Abend akzeptiert. „Es hat sich auf jeden Fall deutlich beruhigt“, so Stoll.

Aktuell bleibt jedoch die Frage, welche Freizeitangebote für Jugendliche in Ribnitz-Damgarten vorgehalten werden. „Wir entwickeln oft Angebote mit und für Jugendliche. Aber es kommt keiner. Das ist ein mühsames Geschäft“, sagt Juliane Hecht-Pautzke, Leiterin des Begegnungszentrums an der Bernsteinschule. Die Einrichtung werde zwar genutzt. Doch gebe es auch viele junge Menschen, die im Grunde nicht wirklich ein Angebot möchten.

So hat beispielsweise die Ende des vergangenen Jahres/Anfang diesen Jahres durchgeführte Umfrage zum kulturellen Leben in der Bernsteinstadt ergeben, dass einer der größten Wünsche vieler junger Menschen einfach ein Ort zum Abhängen mit Wlan ist. Der Marktplatz – hier gibt es kostenfreies Wlan – ist ein solcher Ort. „Die Jugendlichen wollen Raum bzw. Räume, aber keinen Aufpasser“, sagt Juliane Hecht-Pautzke.

Bummi-Krippe geschlossen

Deshalb war ihnen auch die ehemalige Bummi-Krippe in den Klosterwiesen zur Verfügung gestellt worden. In Eigenverantwortung sollten sie die Räume als Jugendtreff nutzen. Mit – gelinde gesagt – mäßigem Erfolg. „Das hat überhaupt nicht funktioniert“, so Hecht-Pautzke. Müll, Lärm, übermäßiger Alkoholkonsum, Uneinigkeit zwischen verschiedenen Gruppen: Mittlerweile ist der Treffpunkt wieder geschlossen. Die Jugendlichen hatten von sich aus die Schlüssel zu den Räumlichkeiten abgegeben. Der Jugendtreff Bummi-Krippe ist Geschichte.

Nun soll ein Jugendsozialarbeiter sich des Themas annehmen. „Wir sollten die Stelle auf jeden Fall besetzen“, sagt Tino Leipold, Vorsitzender des Bildungs- und Jugendausschusses. „Es gibt in der Stadt keinen Ansprechpartner für Jugendliche.“

Stellenprofil erarbeiten

Bereits Anfang des Jahres hatte die Stadtvertretung beschlossen, zu prüfen, in welcher Konstellation diese Stelle besetzt werden kann. Silke Kunz stellte klar, dass ein Posten im Stellenplan der Stadtverwaltung dafür nicht geschaffen werden könne. Vielmehr stehe ein Budget zur Verfügung, um über einen sozialen Träger, wie etwa die Jam GmbH aus Bad Sülze, die auch das Begegnungszentrum verwaltet, einen solchen Posten zu schaffen.

Angedacht ist eine halbe Vollzeitstelle. Kathrin Meyer, Stadtvertreterin und Mitglied des Jugendausschusses, verweist zudem auf den Landkreis. Möglich sei, von hier aus eine weitere halbe Stelle fördern zu lassen. Somit sei ein Jugendsozialarbeiter in Vollzeit möglich. Gemeinsam mit der Jam GmbH soll nun ein Stellenprofil für den neuen Jugendsozialarbeiter erstellt werden. Beantwortet werden soll darin laut Silke Kunz, welche Aufgaben und welche Arbeitszeiten der Jugendsozialarbeiter haben soll. Ziel ist, eine ganze Stelle mit je hälftiger Finanzierung durch die Stadt und den Landkreis zu schaffen.

