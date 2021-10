Ribnitz-Damgarten

Sie ist eine lieb gewonnene und wertvolle Aktion für Ribnitz-Damgarten: Die Kalender-Aktion der Apotheker der Bernsteinstadt. Seit fast 20 Jahren sammeln die Inhaber der fünf Apotheken und ihre Mitarbeiter zum Jahresende für einen guten Zweck. Etwa 3000 Euro kommen so jährlich zusammen. Auch in diesem Jahr unterstützen die Apotheken wieder Ribnitz-Damgartener Vereine und Initiativen. Am Montag geht es los.

50 Cent pro Kalender

Die Linden-Apotheke in Damgarten sowie die Bahnhofsapotheke, die Recknitz-Apotheke, die Forellen-Apotheke und die Apotheke am Bodden haben sich abermals zusammengetan, um Kalender für das kommende Jahr gegen eine Spende von 50 Cent an ihre Kunden zu vergeben. Jede Apotheke hat dabei ihren eigenen Kalender.

Die Spenden werden seit Jahren für einen guten Zweck eingesetzt. Die Tafel, der Hospizverein oder auch die Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs wurden in der Vergangenheit bereits unterstützt. „Jedes Jahr merken wir, wie wichtig die Aktion ist. In diesem Jahr trägt die Aktion die Überschrift: Kinder“, sagt Helma Mehltretter-Huth. Die Kunden würden teilweise mehr als nur die obligatorischen 50 Cent spenden. „Es gibt immer Vereine, die Hilfe brauchen“, sagt auch Kristin Stollberg, Inhaberin der Recknitz-Apotheke.

Wer unterstützt wird

Unterstützt werden in diesem Jahr drei Initiativen. Zum einen wird ein Teil der Spenden für ein Weihnachtsfest für Kinder im Ribnitzer Begegnungszentrum eingesetzt. Das Motto des Festes lautet „Weihnachtszauber“. Außerdem wird die Nachwuchsabteilung der Ruderabteilung des Ribnitzer SV in Damgarten unterstützt. Und drittens bekommt die Kreismusikschule in Ribnitz einen Teil der Spenden.

Von Robert Niemeyer