Ribnitz-Damgarten

Kathrin Meyer ( CDU) verlässt die Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens. Am Mittwoch wurde sie anlässlich der letzten Sitzung des Gremiums in diesem Jahr von den Stadtvertretern verabschiedet. Stellvertretend überreichten Bürgermeister Thomas Huth und Stadtpräsident Hans-Joachim Westendorf Blumen und Geschenke sowie die besten Glückwünsche für Meyer.

Hintergrund ist die Unvereinbarkeit von Amt und politischem Mandat. Kathrin Meyer war Mitte Oktober vom Kreistag Vorpommern-Rügens zur zweiten Beigeordneten des Landrates gewählt worden, wechselt also in die Kreisverwaltung. Am 21. Januar tritt sie die Nachfolge von Manfred Gerth ( SPD). Voraussichtlich am Montag wird sie vom Kreistag offiziell zur zweiten Beigeordneten des Landrates ernannt. Für sieben Jahre wurde Meyer gewählt.

Anzeige

Birte Buchin Nachrückerin

Mit Dienstantritt in der Kreisverwaltung werde sie ihr Stadtvertreter-Mandat niederlegen. Nachrückerin in der Stadtvertretung wird Birte Buchin.

„Vielen Dank für die vielen Jahre konstruktive Zusammenarbeit“, sagte Ribnitz-Damgartens Bürgermeister am Mittwochabend. Thomas Huth wünschte Meyer viel Glück für ihre neue Aufgabe und hoffe auch weiterhin auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Meyer und Huth waren in diesem Jahr zur Bürgermeisterwahl in Ribnitz-Damgarten angetreten. Huth hatte sich im März in der Stichwahl durchgesetzt.

Die Ribnitz-Damgartenerin wird auch ihr Kreistagsmandat niederlegen und damit auch den Posten der Kreistagspräsidentin. Die CDU-Kreistagsfraktion Vorpommern-Rügen hatte bereits am Montag einstimmig Andreas Kuhn als Kandidaten für das Amt des Kreistagspräsidenten nominiert. Der ehemalige Zingster Bürgermeister ist seit 16 Jahren Mitglied des Kreistages Nordvorpommern, danach Vorpommern-Rügens und seit 2005 ununterbrochen Vorsitzender seiner Fraktion.

Lesen Sie auch: Amt Ribnitz-Damgarten: Gemeinden wollen Steuern erhöhen

Meyer : „Ich habe immer ein offenes Ohr.“

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagte Kathrin Meyer am Mittwoch im Ribnitzer Begegnungszentrum. Die Arbeit in der Stadtvertretung habe ihr stets Freude bereitet. In ihrem neuen Job könne sie ihre Heimatregion dennoch weiterhin unterstützen. „Ich habe immer ein offenes Ohr“, sagte Meyer. Sie habe sich stets dafür eingesetzt, dass sich die Region weiterentwickeln kann, und wolle dies auch zukünftig tun.

Die studierte Betriebswirtin wurde in Ribnitz-Damgarten geboren und ist seit 1990 in der Kommunalpolitik und im Kreistag aktiv. Unter anderem ist sie seit 20 Jahren Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses. Am 24. Juni 2019 wurde sie einstimmig zur Kreistagspräsidentin gewählt.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Seit 2013 ist Kathrin Meyer wissenschaftliche Mitarbeiterin im Abgeordnetenbüro von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Merkel hatte im Oktober 2018 angekündigt, im Jahr 2021 nicht erneut für den Bundestag zu kandidieren. Ihr Abgeordnetenbüro wird anschließend aufgelöst.

Ab 2008 war sie bis zu ihrem Engagement bei Angela Merkel im Ribnitz-Damgartener Rathaus tätig, leitete hier unter anderem das Amt für Tourismus, Schule und Kultur und war zweite stellvertretende Bürgermeisterin der Bernsteinstadt.

Von Robert Niemeyer