Der Abriss des Ribnitzer Sportpalastes (OZ berichtete) und der Verkauf der Kegelbahn erwischte die Mitglieder der Abteilung Kegeln des Ribnitzer SV kalt. Von einem Tag auf den anderen haben sie ihre Trainingsstätte verloren. Es geht jetzt um nichts weniger als um die Frage, ob sich damit der Kegelsport nach fast 100 Jahren aus Ribnitz verabschieden muss.

Abrisspläne für den Sportpalast

Hintergrund: Ursprünglich hatte Eigentümer Michael Bienk vor, den Sportpalast erst im nächsten Jahr abreißen zu lassen. Auf der frei werdenden Fläche sollen Wohnhäuser gebaut werden. Bis zum Abriss sollten die RSV-Kegler die angeschlossene Bundeskegelbahn als Trainingsstätte weiter nutzen dürfen. Aus Sicht der Kegler wäre damit genug Zeit gewesen, sich Gedanken über die Kegelbahnanlage zu machen. Die wollte ihnen Michael Bienk nämlich für einen symbolischen Euro überlassen. Die gut gepflegte Anlage wollten die Kegler dann demontieren, um sie – wenn ein geeignetes Gebäude gefunden worden ist – dort einzubauen.

Doch am 23. Februar hatte sich die Situation grundlegend geändert. Nachdem das Thema Denkmalschutz für den Sportpalast ins Spiel gebracht worden war, ließ Bienk an diesem Tag und damit früher als geplant die Abrissbagger anrücken. Zudem wurde die Kegelbahntechnik verkauft. Die Genehmigungsbehörde beim Landkreis war über den Abriss informiert worden. Laut deren Antwort sei der Abriss genehmigungsfrei, Bienk durfte also abreißen. Kein Teil des Gebäudes stand unter Denkmalschutz.

Kegler wollen nach vorn blicken

„Wir dachten, dass wir noch etwa anderthalb Jahre Zeit haben würden, um die Bahn auszubauen und uns mit Hilfe der Stadt ein neues Domizil zu suchen. Doch mit dem Verkauf der Kegelbahntechnik hat sich alles geändert“, sagte Roland Stadler in der jüngsten Sitzung des Sportausschusses. Er ist Übungsleiter und gehört dem Gremium als berufener Bürger an. Jetzt habe man weder ein Gebäude noch eine Kegelbahn. Allerdings sei Michael Bienk rein rechtlich nichts vorzuwerfen, machte Stadler in der Sitzung des Ausschusses auch deutlich.

„Man könnte lange darüber reden, was da schiefgelaufen ist und wer Schuld hat. Das bringt aber nichts mehr. Stattdessen wollen wir nach vorn blicken. Uns Keglern geht es um die Beantwortung der Frage, welche Möglichkeiten es gibt, den Kegelsport in Ribnitz-Damgarten zu erhalten.“ Dabei gehe es nicht nur um die Kegler des RSV, darunter zehn Kinder und Jugendliche, sondern auch um Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, die zum Beispiel im Rahmen von Familien- oder Firmenfeiern kegeln möchten, fügte Roland Stadler noch hinzu.

Auch Ausschussmitglied Stefan Stuht machte deutlich, dass eine rückwärtsgewandte Diskussion nichts bringe, und sagte weiter: „Es gibt zwar keine Bahn mehr. Aber wir haben immer noch einen Beschluss der Stadtvertreter.“

Diese hatten in ihrer Sitzung im Februar die Verwaltung beauftragt, „alle Möglichkeiten zu prüfen, den Neubau einer Kegelbahn bzw. die Ein- und Angliederung an bereits bestehende oder geplante Objekte zu erwirken“. Die Stadt wurde außerdem damit beauftragt, einen Zeit- und Finanzierungsplan zu erstellen und Fördermöglichkeiten zu prüfen.

Allerdings geht es nun nicht mehr nur darum, ein geeignetes Gebäude zu finden, sondern auch um die Anschaffung einer Kegelbahn. Ausschussvorsitzender Hans-Dieter Konkol sagte, man müsse sehen, was die Finanzen der Stadt hergeben. Angesichts der angespannten Haushaltssituation rechne er nicht damit, dass in diesem Jahr oder 2023 oder 2024 das notwendige Geld vorhanden sein wird. „Aber auf jeden Fall werden wir das Anliegen der Kegler im Auge behalten“, so Konkol.

Ausschau nach kostengünstiger Kegelbahn

Man wisse sehr wohl, dass das Problem nicht von heute auf morgen zu lösen sei, sagte Stadler. Aber es gebe Optionen. So könne versucht werden, eine gebrauchte, kostengünstige Bahn zu kaufen. Es müsse auch geprüft werden, wo Fördermittel mobilisiert werden können. Und es sei auch auszuloten, ob ein Privatinvestor, zum Beispiel aus der Gastronomie, mit eingebunden werden könnte. Damit griff Stadler einen Vorschlag von Ausschussmitglied Helge Eggersmann auf.

Rudi Tschöp, Abteilungsleiter Kegeln des Ribnitzer SV, sagte, dass man alles tun werde, um den Kegelsport in Ribnitz-Damgarten auch unter den veränderten Voraussetzungen zu erhalten. Dabei hoffe er auf Unterstützung durch die Stadt.

