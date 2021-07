Ribnitz-Damgarten: Kleingärten sind beliebt wie lange nicht

Ribnitz-Damgarten

In der Coronazeit ist die Nachfrage nach Kleingärten auch in Ribnitz-Damgarten gestiegen. „Extrem sogar“, sagt Christian Bruß. Er ist Vorsitzender des Ribnitzer Kleingartenvereins St. Joost. Mit 338 Gärten auf 16 Hektar ist die Anlage St. Joost die größte in der Bernsteinstadt.

„Wir können uns vor Anfragen kaum retten. Die kommen von überall her, aus der Stadt selbst, aus anderen Orten Mecklenburg-Vorpommerns, aber auch aus anderen Bundesländern“, berichtet er. Allein von März bis jetzt seien 26 Gärten vergeben worden. Standen vor zwei Jahren noch 60 Gärten leer, so seien es jetzt nur noch 23.

Zu denen, die in der Kleingartenanlage „St. Joost“ einen Garten gesucht und gefunden haben, gehört Nadine Wichmann aus Köln. Mit ihren drei Kindern und ihrem Vater Jörg Wichmann hatte die gebürtige Ribnitzerin am Mittwoch einen Lokaltermin mit dem Vereinsvorsitzenden Christian Bruß. „Da mein Mann noch zu arbeiten hat, wird er am Wochenende nachkommen und sich die Parzelle dann anschauen“, erzählt sie. Da das Grundstück nur aus Wiese und einigen Bäumen besteht, gibt es viel zu tun. Auch eine Laube müsste noch gebaut werden. „Die viele Arbeit könnten wir allein von Köln aus nicht schaffen, aber da uns mein Vater, meine Schwester und weitere Familienmitglieder unterstützen, werden wir das hinkriegen“, ist sie zuversichtlich.

Auf ein Drittel der Fläche kommt Obst und Gemüse

„Kleingärten sind mittlerweile Goldstaub“, bringt es Vereinsvorsitzender Christian Bruß auf den Punkt. Wer jetzt, aus welchen Gründen auch immer, seinen Garten mit Laube aufgibt, müsse nicht lange auf Angebote warten. Und die Summen, die Interessenten bereit seien, zu zahlen, wenn der Garten gepflegt ist und sich die Laube in einem guten Zustand befindet, seien „zum Teil utopisch“, so Christian Bruß.

Bei den vielen Vorteilen, die ein Garten bietet, dürfe man aber nicht vergessen: Er macht auch Arbeit, so Bruß. Denn laut Bundeskleingartengesetz müsse ein Drittel der Parzellenfläche mit Obst und Gemüse bepflanzt werden. Ein Drittel der Fläche ist Blumen, Ziergewächsen und Rasen vorbehalten. Nur ein Drittel darf als reine Erholungsfläche genutzt werden, hierzu gehören unter anderem Laube und Terrasse.

Ein zunehmendes Interesse am Kleingarten beobachtet auch Ute Sass. Das sei schon im ersten Jahr von Corona losgegangen und habe sich in diesem Jahr noch verstärkt. Die Vorsitzende des Ribnitzer Kleingartenvereins „Sonnenhügel“ berichtet, dass in diesem Jahr in der Anlage, in der es 134 Parzellen gibt, acht Kleingärten neu vergeben werden konnten. Darunter auch zwei Gärten, in deren Wiederherstellung richtig viel Arbeit investiert werden musste und von denen man deshalb annahm, dass man sie wohl nie an den Mann oder die Frau werde bringen können. „Aber auch diese Gärten haben nun Interessenten gefunden, was uns als Verein natürlich sehr freut“, sagt Ute Sass.

Familien mit Kindern besonders interessiert

Die neuen Pächter kommen aus Ribnitz-Damgarten, aber auch aus umliegenden Dörfern, so die Vereinsvorsitzende. Es seien Bewohner von Wohnblöcken, denen in der Zeit der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen die Decke auf den Kopf gefallen sei und bei denen deshalb der Wunsch nach einem Plätzchen im Grünen besonders groß sei.

Ute Sass: „Sehr froh sind wir darüber, dass es vor allem Familien mit Kindern sind, die Interesse an einem Kleingarten haben. Bleibt zu hoffen, dass die Jungen auch dann noch dabeibleiben, wenn die Pandemie irgendwann mal vorbei ist.“ Für alle, die sich ebenfalls mit dem Gedanken tragen, zu gärtnern: Noch gebe es sechs freie Parzellen, so Ute Sass abschließend.

Auf eine verstärkte Nachfrage nach Kleingärten in Coronazeiten kann auch Bernd Fehrmann verweisen. Er ist Vorsitzender des Kleingartenvereins Lerchenweg im Stadtteil Damgarten. „Die Anfragen kamen vor allem aus Ribnitz-Damgarten und Umgebung sowie Rostock“, informiert er. Allerdings seien die Chancen in der herrlich ruhig gelegenen Anlage, in der es insgesamt 41 Parzellen gibt, einen Kleingarten zu ergattern, eher gering. Denn es gebe so gut wie keinen Leerstand. Derzeit sei ein einziger Garten zu vergeben. Sehr viele Vereinsmitglieder würden ihren Garten bereits seit Jahrzehnten bewirtschaften, so Fehrmann „Ehe sie den abgeben, überlegen sie sich das zehnmal.“

Im Kleingartenverein „Drei Linden“ in Ribnitz halte sich auch in Corona-Zeiten die Nachfrage eigentlich in normalen Grenzen, sagt Vorstandsvorsitzender Günter Welz. Er ist auch zuständig für die Gartenvergabe. Nur wenige der knapp 300 Parzellen sind frei. Derzeit sind es laut Homepage des Kleingartenvereins zwölf. Verpachtet wird nur an Interessenten, die in einem Einzugsgebiet von etwa 50 Kilometern rund um Ribnitz-Damgarten wohnen.

Riesengroß ist die Nachfrage in der Kleingartenanlage „Flohberg“ im Ribnitz-Damgartener Ortsteil Altheide. Allerdings gebe es derzeit keine einzige freie Parzelle, berichtet Vereinsvorsitzender Stefan Reinharz. „Wenn bei uns mal ein Kleingarten frei wird, dann ist er innerhalb weniger Wochen vergeben.“

