Im Dezember 2000 bekam das Bernsteinmuseum Ribnitz-Damgarten vom Museumsverband Mecklenburg-Vorpommern den Ehrennamen „Deutsches Bernsteinmuseum“ verliehen. Damit würdigte er die öffentlichkeitswirksame und wissenschaftliche Darstellung der Geologie und Kulturgeschichte des Baltischen Bernstein durch das Spezialmuseum.

Bei der Überreichung der Urkunde sprach der damalige Vorsitzende des Museumsverbandes, Dr. Wolf Karge, von einer „einmaligen Erfolgsstory“. An dieser Erfolgsgeschichte hat vor allem Hans Erichson als langjähriger Leiter des Museums mitgeschrieben. Wie jetzt bekannt wurde, verstarb er am 4. August im Alter von 93 Jahren.

Über ein Jahrzehnt für Denkmalhof zuständig

Hans Erichson hinterlässt nicht nur in Ribnitz-Damgarten bleibende Spuren, sondern auch in Klockenhagen. Dass hier am 13. Juni 1970 der Denkmalhof erstmals seine Türen für Besucher öffnen konnte, war in entscheidendem Maße auch ihm zu verdanken. Der Grundstein wurde mit dem Ankauf des Hofes von Heinrich Peters durch die Stadt Ribnitz-Damgarten gelegt. Als Leiter des damaligen Heimatmuseums Ribnitz-Damgarten war Hans Erichson über ein Jahrzehnt auch für den Denkmalhof verantwortlich. Im Juni 2013 würdigte der Vorstand des Museumsvereins Klockenhagen sein Wirken mit der Ehrenmitgliedschaft.

Wie sehr der Denkmalhof für Hans Erichson bis ins hohe Alter Herzensangelegenheit war, zeigt die Tatsache, dass er die 50-jährige Geschichte des Freilichtmuseums aufarbeitete und das gebundene Manuskript im März, nur wenige Tage vor dem Lockdown, an Wilfried Steinmüller übergab. Der Museologe, Historiker und Buchautor ist Mitarbeiter des Freilichtmuseums.

Verfasser zahlreicher Publikationen

Hans Erichson hatte nicht nur einen großen Anteil daran, dass sich die beiden städtischen Museen zu Besuchermagneten entwickelten, er war auch ein exzellenter Kenner der Heimatgeschichte. Zahlreiche Bücher, Broschüren, Beiträge in wissenschaftlichen Zeitschriften und Zeitungsartikel zeugen davon. Wer Fragen zur Geschichte von Ribnitz und Damgarten und deren Umgebung hatte, war bei ihm an der richtigen Stelle.

Das Interesse an der Heimatkunde wurde bereits in seiner Schulzeit geweckt. In einem Gespräch, das der Autor dieses Beitrages mit ihm 1997 führte, erzählte Hans Erichson. „Ich hatte einen Lehrer, Walter Herholz hieß er. Er gab in Bartenshagen, wo ich am 6. September 1926 als Landarbeitersohn geboren wurde, einen erstklassigen Heimatkundeunterricht. An die ausgedehnten Wanderungen sowie interessanten und packenden Erzählungen denke ich noch heute gern zurück.“

Nach Beendigung der Volksschule besuchte er ab 1941 die Lehrerbildungsanstalt in Neukloster, dann in Güstrow. Hier hat der Zeichenlehrer Friedrich Schult sein Interesse insbesondere für die Kunstgeschichte vertieft. Dass Friedrich Schult ein Freund Ernst Barlachs und dessen Nachlassverwalter war, ahnten weder Hans Erichson noch seine Mitschüler. Erst nach dem Krieg erfuhr er davon, als er die Barlach-Gedenkstätte besuchte.

Von 1956 bis 1973 in Ribnitz als Lehrer tätig

Im Frühjahr 1944 wurde Hans Erichson Soldat und geriet im Mai 1945 in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Dann wurde er Neulehrer. Über die Stationen Nustrow und Steffenshagen kam er 1956 nach Ribnitz, wo er bis 1973 als Lehrer arbeitete. 1966 übernahm er er die ehrenamtliche Leitung des Ribnitz-Damgartener Heimatmuseums, seit 1973 leitete er es hauptamtlich. Unter seiner Leitung wurde die Spezialisierung der Ausstellung auf das Thema Bernstein konsequent vorangetrieben. 1975 wurde schließlich aus dem einstigen Heimatmuseum das Bernsteinmuseum. Ein Höhepunkt in seinem Berufsleben war die Eröffnung des neuen Museums im Kloster 1-2 am 1. Mai 1987.

Hans Erichson betonte in Gesprächen immer wieder, dass ihm beide Museen, das Bernsteinmuseum und das Freilichtmuseum, gleichermaßen ans Herz gewachsen seien. Als aber der damalige Rat der Stadt Ribnitz-Damgarten 1981 dem Bernsteinmuseum ein größeres Gebäude im Kloster zur Verfügung stellte, bat Hans Erichson, das Freilichtmuseum vom Bernsteinmuseum abzutrennen und in eine selbstständige Einrichtung umzuwandeln. So kam es dann auch. Am 1. Januar 1983 übergab er seinem Nachfolger Dr. Johannes Lachs das Freilichtmuseum mit insgesamt elf Gebäuden.

Fortan konnte Hans Erichson sich ausschließlich auf das Bernsteinmuseum konzentrieren. Mit Beharrlichkeit und viel Geschick brachte er es auch durch die turbulente „Wendezeit“ bis zu seiner Pensionierung 1991.

Von Edwin Sternkiker