Lesen hilft gerade in Zeiten allgemeiner Verunsicherung, nicht nur gegen Ängste und Sorgen, es schützt uns auch vor Halbwahrheiten und Falschinformationen. Wer sich einmal darauf eingelassen hat, der wird ziemlich schnell feststellen: Lesen tut der Seele sehr gut und nebenbei bildet es ungemein. Es gibt also viele gute Gründe zum Lesen, doch welche Bücher sind aktuell empfehlenswert? Welche Trends und Neuerscheinungen hält der Buchmarkt in diesem Frühjahr bereit?

Die bekannten Literaturkritiker Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz stellen am kommenden Sonnabend, dem 29. Mai, um 17 Uhr, ihre liebsten Neuerscheinungen im Ribnitz-Damgartener Stadtkulturhaus vor – pandemiebedingt ohne Publikum vor Ort. Die gemeinsame Veranstaltung von Stadtbibliothek und Wossidlo-Buchhandlung wird allerdings live übertragen und kann online auf dem Youtube-Kanal der Stadt Ribnitz-Damgarten mitverfolgt werden.

Online-Format ist für Veranstalter Premiere

„Für uns ist es die erste Online-Veranstaltung in diesem Format und ein Versuch, Interessierten auf diesem Wege Buchempfehlungen zu geben“, so Katinka Friese, Leiterin der Stadtbibliothek.

Wer also gern online dabei sein möchte beim hochgradig unterhaltsamen, bisweilen äußerst amüsanten Schlagabtausch von Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz kann das über den Livestream.

Die Titelliste und auch die Bücher sind sowohl in der Richard-Wossidlo-Buchhandlung als auch in der Stadtbibliothek Ribnitz-Damgarten erhältlich. Weitere Informationen: Stadtbibliothek Ribnitz-Damgarten, Im Kloster 4, Telefon 03821/24 18, E-mail: bibliothek@ribnitz-damgarten.de oder www.bibliothek.ribnitz-damgarten.de

Von Edwin Sternkiker