Ribnitz-Damgarten

In Ribnitz-Damgarten soll künftig kräftig geappt werden. Illegal entsorgter Müll oder eine kaputte Straßenlampe: Einfach den zuständigen Stellen per Smartphone Bescheid geben. Einen Parkschein ziehen: Bald auch per App möglich. Das Ribnitz-Damgartener Ordnungsamt schaut dabei auch auf die Hansestadt Rostock.

Denn dort wurde die Lösung entwickelt, die auch von den Verantwortlichen im Ribnitzer Rathaus favorisiert wird und die offenbar auch in anderen Kommunen Schule macht. Und zwar wird in der Hansestadt die Plattform „Klarschiff“ genutzt, um „Eingaben“ für Bürger zu erleichtern. Unter anderem wird dieses Portal bereits in Schwerin und Greifswald verwendet.

Landesweites Melde-Portal geplant

Die Klarschiff-Lösung soll auch landesweit Schule machen. Unter www.klarschiff-mv.de hat die Landesregierung digital den Weg bereits geebnet. Die Klarschiff-Websiten der Städte Greifswald, Rostock und Schwerin sind dort zu erreichen. Ab 2022 sollen 30 weitere Städte bzw. Gemeinden mitmachen.

Das Amt Recknitz-Trebeltal und das Amt Röbel-Müritz sollen ab 1. Juni die Landeslösung für das Landwirtschaftsministerium und das Energieministerium erproben. Mitarbeiter der Ämter testen dann die Funktionen. Ende Juli soll in beiden Amtsbereichen dann Klarschiff MV für die Bürger freigeschaltet werden.

„Es war schon immer mein Anliegen, bevor ich Klarschiff kannte, einen Mängelmelder bei uns im Amt zu installieren“, sagt Stefanie Timm, Leiterin des Ordnungs- und Bauamtes im Amt Recknitz-Trebeltal. Kurze Meldewege, Transparenz und eine schnellere Bearbeitung seien Vorteile. „Das ist auch eine gute Möglichkeit, Bürgern zu vermitteln, was passiert, wenn eine Meldung abgesetzt wird“, so Timm.

Vier Möglichkeiten, ein Favorit

Die Ribnitz-Damgartener Verwaltung war vonseiten der Stadtvertretung – den entsprechenden Antrag hatte Ende vergangenen Jahres die Fraktion SPD/Grüne gestellt – aufgefordert worden, Möglichkeiten zu prüfen, wie eine unkomplizierte Mängelmeldung aussehen könnte.

So sieht die Klarschiff-Meldeplattform für Rostock aus. Quelle: Screenshot www.klarschiff-hro.de

Lösungen gebe es einige, so Ingo Woyczeszik, Leiter des Sachgebietes für Ordnungsangelegenheiten. Vier hatte die Verwaltung geprüft, die sich allerdings nur marginal unterscheiden. „Alle sind ähnlich aufgebaut“, so Woyczeszik.

Eine zerstörte Straßenlampe in der Alten Klosterstraße in Ribnitz. Quelle: Robert Niemeyer

Im Vergleich zu Angeboten wie beispielsweise Mängelmelder.de oder meldoo plus biete Klarschiff keine eigene Smartphone-App an. Es müsse also bei jeder Meldung der Internet-Browser geöffnet werden, entweder auf dem Smartphone selbst oder später zu Hause am PC.

Die Funktionsweise sei bei allen wiederum ähnlich. Nutzer können einen Mangel melden, wenn sie ihn entdecken. Das hochladen von Fotos ist möglich, der Standort kann angegeben werden, mit Ortungsfunktion sogar mit GPS-Daten. Es gibt verschiedene Kategorien für Mängel, etwa für bauliche Gefahrenstellen oder illegal entsorgten Müll.

Die Meldungen werden dann den zuständigen Ämtern zugeordnet bzw. weitergeleitet. Auch andere Institutionen wie Wasser- oder Stromversorger können eingebunden werden. Sichtbar ist in der Folge schließlich der Bearbeitungsstatus, also ob das Problem behoben wurde.

Bedenken wegen Datenschutz

Bedenken gab es anlässlich dieser Mängel-Melder-Apps unter anderem aufgrund des Datenschutzes. Außerdem befürchten einige Stadtvertreter, diese Möglichkeit der Mängel-Meldung könnte als Art Petzer-App missbraucht werden, mit der beispielsweise Nachbarschaftsstreitigkeiten ausgetragen werden.

Laut Ingo Woyczeszik werden alle Meldungen auch auf den Datenschutz geprüft, bevor sie veröffentlicht und bearbeitet werden. Außerdem ist eine Meldung nur mit gültiger eigener E-Mail-Adresse möglich. Heißt: Jede Meldung muss als Antwort auf eine E-Mail nochmals bestätigt werden. Das sorge zumindest in gewisser Weise für ein wenig Transparenz, wenngleich es dennoch möglich ist, anonym Meldungen zu machen. „Für Nachbarschaftsstreitigkeiten und Straftaten soll diese App nicht genutzt werden“, so Woyczeszik.

Beschmierte Bänke in der Nähe des Ribnitzer Hafens. Quelle: Robert Niemeyer

Dass das Angebot genutzt werde, würden die Statistiken zeigen. Seit dem Start der Klarschiff-Website in Rostock sind dort etwa 57 000 Meldungen gemacht worden. „Das System funktioniert wunderbar“, so Ingo Woyczeszik. Der Vorteil liege grundsätzlich in der Geschwindigkeit. Mängel könnten schneller bekannt und gemeldet werden. Der Sicherheits- und Ordnungsausschuss hatte sich zuletzt für die Klarschiff-Lösung ausgesprochen. Abschließend soll vor der Sommerpause die Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens ein Votum abgeben. Ab 2022 wäre die Einführung möglich, dann auch für das gesamte Amtsgebiet Ribnitz-Damgarten mit der Bernsteinstadt sowie den Gemeinden Ahrenshagen-Daskow, Schlemmin und Semlow.

Parkschein per App

Die Verwaltung prüft außerdem die Einführung sogenannter Park-Apps, also die Möglichkeit, Parkscheine per Smartphone zu ziehen bzw. Parkgebühren so zu bezahlen. „Das Thema geht auch an uns nicht vorbei“, so Ingo Woyczeszik.

Vorteile seien, dass man minutengenau abrechnen könne. Heißt auch: Man muss nicht vorher wählen, wie lange das Auto parken soll. Papier werde außerdem nicht verbraucht, auch Kleingeld sei nicht notwendig. Parkautomaten an sich würden aber nicht abgeschafft. Man könne niemanden zwingen, eine solche App auf dem Smartphone zu nutzen. Deshalb müsse die bekannte althergebrachte Möglichkeit, einen Parkschein zu ziehen, bestehen bleiben.

%Nachteile seien, dass sich die Nutzer der Park-App in der Regel bei einem Portal anmelden müssen. Allerdings gebe es verschiedene Anbieter. Wer vergisst, sich wieder abzumelden, für den kann das Parken ungewollt sehr teuer werden. Auch erschwere die Park-App die Kontrolle, da erst im System nachgeschaut werden müsse, ob das Auto ohne Parkschein nicht doch einen digitalen Parkschein gezogen hat.

Zuletzt war dieses Vorhaben im Sicherheitsausschuss vorgestellt worden, jedoch ohne Votum. Das soll in der nächsten Sitzung des Gremiums abgegeben werden, bevor sich auch hier die Stadtvertretung abschließend positioniert.

