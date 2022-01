Ribnitz-Damgarten: Mehrere Unfälle in der Region

Ribnitz-Damgarten/Ahrenshagen/Marlow

Gleich dreimal hat es seit Dienstagmorgen auf den Straßen in Ribnitz-Damgarten und Umgebung gekracht. Dabei ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Eine Person wurde dabei nach Angaben der Polizei leicht verletzt.

Auf der B-105-Umgehung in Ribnitz misslang am Dienstag gegen 8.10 Uhr offenbar ein Überholmanöver. Eine 63-jährige Frau fuhr in Richtung Rostock zwischen dem Abzweig Freudenberger Weg und der Kreuzung Sanitzer Straße hinter einem Lkw. Diesen wollte die Rostockerin überholen. Dabei bemerkte sie laut Polizei, dass sich ein entgegenkommendes Fahrzeug nähert. Beim erneuten Einscheren hinter dem Lkw kam es zur Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen.

Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden bei dem Unfall beläuft sich auf schätzungsweise 6000 Euro.

Vorfahrtsfehler in Marlow – Glück in Ahrenshagen

Am Dienstagnachmittag krachte es in Marlow zwischen einem Pkw und einem Traktor. Im Bereich der Großen Teichstraße, Abzweig Allerstorfer Chaussee habe der Traktorfahrer dem Pkw gegen 15.17 Uhr die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 61-jährige Fahrerin des Pkw wurde leicht verletzt. Sie musste aber nicht ins Krankenhaus. Der 54-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich hier auf etwa 2000 Euro.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Mittwochmorgen hatte eine 23-jährige Autofahrerin offenbar eine Menge Glück. Sie war gegen 6.55 Uhr auf der Landesstraße 22 zwischen Schlemminer Kreuz und Ahrenshagen unterwegs. Etwa einen Kilometer vor Ahrenshagen wollte die Frau laut Polizei einen Lkw überholen. Aufgrund eines plötzlichen technischen Defekts am Wagen zog dieser nach links. Das Auto touchierte eine Leitplanke.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 7500 Euro.

Die Strecke war in den vergangenen Wochen zwei Mal Schauplatz tragischer Unfälle. Zwei Menschen starben dort in jüngerer Vergangenheit, nachdem ihr Pkw mit einem Baum kollidiert war.

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Darüber hinaus sucht die Polizei Zeugen für eine Sachbeschädigung. Am Montag soll von einem unbekannten Täter ein Ford Focus mit einem zwei Meter langen Kratzer versehen worden sein. Als Tatzeit gibt die Polizei die Zeit zwischen 9.30 Uhr und 18.30 Uhr an. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der Wagen war in der Neuen Straße in Damgarten auf Höhe der Hausnummer 47 abgestellt worden.

Zeugen, die Angaben zum Täter oder zur Tatzeit machen können, können sich im Polizeirevier in Ribnitz-Damgarten unter Telefon 03821/8750, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder bei der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de melden.

Von Robert Niemeyer