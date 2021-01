Ribnitz-Damgarten

Die Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH hat kaum coronabedingte Mietausfälle. Gerade einmal zehn Mieter, das sind 1,5 Prozent aller Mieter, signalisierten im vergangenen Jahr, dass sie Zahlungsschwierigkeiten haben. Einige von ihnen deshalb, weil sie von heute auf morgen in Kurzarbeit gehen mussten und damit ein Teil des Einkommens weggefallen war, teilte Geschäftsführer Christian Janssen mit.

Mittlerweile hätten von diesen zehn betroffenen Mietern bereits fast alle ihre Mietschulden zurückzahlen können. Derzeit gebe es noch drei Mieter (0,3 Prozent), für die man eine Lösung suche, informierte Janssen weiter.

Dass es bei diesen „überschaubaren“ Zahlen geblieben sei, führt er darauf zurück, „dass die sozialen Sicherungssysteme gut gegriffen haben und die Zusammenarbeit mit Jobcenter sowie Wohngeldstelle sehr gut klappt“. Vor allem die Vereinfachung der Beantragung von Wohngeld habe entscheidend dazu beigetragen.

Das Wohngeld ist ein Zuschuss der Stadt oder Gemeinde, in der man gemeldet ist. Es wird dann gezahlt, wenn die finanziellen Mittel nicht ausreichen, um die Miete für eine Wohnung aufzubringen. Zurückzahlt werden muss dieser Zuschuss nicht. Damit können Mieterinnen und Mieter eine Verschuldung infolge der Corona-Pandemie vermeiden, heißt es seitens des Verbandes der norddeutschen Wohnungsunternehmen (VNW). Anders sieht es bei einer Stundung der Miete aus: Hier handelt es sich lediglich um einen Zahlungsaufschub.

Mieter sollten rechtzeitig aktiv werden

„Entscheidend war und ist, dass die Mieter, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind, die Eigeninitiative ergreifen. Wir sind gern bereit, ihnen beratend zur Seite zu stehen“, so der Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft. Voraussetzung dafür, dass Unterstützung gegeben werden könne, sei der Nachweis, dass man tatsächlich aufgrund der Corona-Krise in Zahlungsschwierigkeiten gekommen ist.

Christian Janssen: „Niemand weiß derzeit, wie lange die Corona-Krise noch dauern und wie sie sich in einigen Wochen oder Monaten auf den Mietsektor auswirken wird. Deshalb raten wir auch künftig allen Betroffenen, rechtzeitig Kontakt zu uns aufzunehmen. Bevor entschieden wird, ob eine Stundung oder Ratenzahlung infrage kommt, sollten sich die Betroffenen unbedingt darüber informieren, welche staatlichen Hilfen sie in Anspruch nehmen können, dazu gehört unter anderem eben auch und vor allem das Wohngeld.“

Die Gebäudewirtschaft GmbH als kommunales Wohnungsunternehmen ist größter Wohnungsverwalter in der Region. Es bewirtschaftet Wohn- und Gewerbeeinheiten in der Stadt Ribnitz-Damgarten, dem Umland sowie in der Region Fischland-Darß. Neben den rund 2000 eigenen Wohnungen und Gewerbeeinheiten werden noch rund 1000 Wohnungen und Gewerbeeinheiten für Dritte verwaltet.

Mietrückstände im Nordosten zurückgegangen

Auch bei der Wohnungsgenossenschaft „Am Bodden“ sei die Zahl der Mieter, die coronabedingt in Zahlungsschwierigkeiten gekommen seien, verschwindend gering, erklärte Anke Köhn, Kaufmännischer Vorstand.

Im Bestand der Genossenschaft befinden sich rund 1100 Wohnungen. Mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate rät auch sie allen Mieterinnen und Mietern, die wegen der Corona-Krise in Zahlungsschwierigkeiten kommen sollten, sich rechtzeitig zu melden.

Stellen die beiden Ribnitz-Damgartener Wohnungsunternehmen möglicherweise eine Ausnahme dar? Diese Frage kann mit einem Nein beantwortet werden, wie eine Umfrage des Verbandes der norddeutschen Wohnungsunternehmen (VNW) vom 14. bis 23. Dezember 2020 zeigt, an der sich nach Verbandsangaben 32 der 150 Mitgliedsunternehmen beteiligt haben. Sie verfügen über einen Bestand von rund 47 000 Wohnungen. „Die Wohnungsmieten werden weiterhin zuverlässig gezahlt “, so fasst VNW-Direktor Andreas Breitner in einer Pressemitteilung das Ergebnis dieser Befragung zusammen.

Die Mietrückstände gingen im Nordosten sogar zurück. Den Menschen sei die Sicherheit in der eigenen Wohnung wichtiger denn je. Breitner: „Die VNW-Unternehmen wiederum tragen zu dieser Sicherheit mit ihrem Versprechen bei, dass niemand das Dach über seinem Kopf verliert, wenn er wegen der Corona-Pandemie seine Miete nicht bezahlen kann.“

Von Edwin Sternkiker