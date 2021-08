Ribnitz-Damgarten

Am Sonntag gegen 1:35 Uhr bemerkten Polizisten in der Warschauer Straße in Ribnitz-Damgarten eine offensichtlich betrunkene Radfahrerin: Sie fiel sofort durch eine unsichere Fahrweise auf.

Bei der der Kontrolle schlug den Beamten bereits die Fahne der 21-Jährigen entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Gegen die Frau wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Von RND/pat