Ribnitz-Damgarten

In ihrer Sitzung am 20. Oktober werden die Stadtvertreter darüber entscheiden, ob sich Ribnitz-Damgarten als Partnergemeinde am Projekt „Vernetzte Vielfalt an der Schatzküste 2021 bis 2026“ beteiligt. Nachdem sich bereits im Landwirtschafts- und Umweltausschuss alle Mitglieder dafür ausgesprochen haben, hat jüngst auch der Bau- und Wirtschaftsausschuss – bei zwei Enthaltungen - eine entsprechende Empfehlung abgegeben.

Dieses Projekt will die Ostseestiftung mit Sitz in Greifswald gemeinsam mit sieben Partnerorganisatoren umsetzen. Das Projektgebiet ist 121 000 Hektar groß und erstreckt sich vom Westen Rostocks über Ribnitz-Damgarten und Fischland-Darß-Zingst sowie die Insel Hiddensee bis hin zur Boddenlandschaft Westrügens. Über 60 Prozent des Gebietes stehen unter Naturschutz.

Viele Sölle, Hecken und Gehölze sind verschwunden

Das Problem: In vielen Bereich der einstmals heterogenen Küstenlandschaft mit ihren Innen- und Außenlüsten, Überflutungsgebieten, Seen, Mooren und Küstenwäldern hat der Mensch seine Spuren hinterlassen. So wurden Moore und Feuchtgebiete entwässert, um sie intensiv landwirtschaftlich nutzen zu können. Sölle wurden zugeschüttet. Auch viele Brachen verschwanden. Ebenso solche wichtigen Landschaftselemente wie Hecken und Gehölze. Dadurch sind einst zusammenhängende, großräumige Lebensraumnetze stark in Mitleidenschaft oder sogar zerstört worden. Doch dabei sind genau sie für die biologische Arten- und Landschaftsvielfalt von größter Bedeutung.

Um die biologische Arten- und Landschaftsvielfalt zu erhalten, sollen im Rahmen des Projektes zahlreiche Maßnahmen umgesetzt werden. In deren Zen­trum steht die Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger Biotopverbundsysteme. Solche großräumig zusammenhängenden, strukturreichen Lebensraumnetze fördern die Artenvielfalt, eine ungestörte Tierwanderung sowie natürliche Ausbreitungs- und Wiederbesiedelungsprozesse vieler Arten in der in großen Teilen bereits ausgeräumten Kulturlandschaft. Dazu sollen zum Beispiel durch die Wiederherstellung von Kleingewässern und Söllen sowie von Küstenniedermooren „Biodiversitätstrittsteine“ geschaffen werden. Und was nicht weniger wichtig ist: Damit sollen diese auch wieder ihre ursprüngliche Funktion als CO2-Speicher und Nährstoffsenke erfüllen können

Gesamtkosten belaufen sich auf 9,4 Millionen Euro

Verwirklicht werden soll das Vorhaben bis 2026. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 9,4 Millionen Euro. Die Ostseestiftung beteiligt sich mit einem Anteil in Höhe von 250 000 Euro. Diese wird ein Büro mit den Planungen beauftragen. Das, was dann an Ergebnissen vorliegt, soll mit den jeweiligen Partnerkommunen besprochen werden. Die beteiligten Kommunen werden nicht an den Kosten für diese Planungen beteiligt.

Helge Eggersmann (SPD/Grüne) hob in der Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses hervor, wie wichtig es sei, dass zum Beispiel Lebens- und damit Wanderungsräume zwischen großen Ackerflächen geschaffen werden sollen. Dies sei für Tiere und Pflanzen von großer Bedeutung. Wichtig sei aus seiner Sicht auch die Schaffung neuer Wasserflächen, um Amphibien entsprechende Lebensräume zu bieten.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Projekt insgesamt sei aus seiner Sicht eine tolle Sache, „und wenn es uns nichts kostet, dann umso besser.“ Ausschussmitglied Horst Schacht (Die Linke) sagte, dass die Kommunen die sich aus der Umsetzung des Projektes ergebenden Aufgaben nicht allein lösen können. Da müssten auch und vor allem die Landwirte eingebunden werden.

Möglichst viele Akteure sollen ins Boot geholt werden

Genau das soll geschehen: Um die Biotopvernetzung auf den Weg zu bringen, setzen die federführende Ostseestiftung und ihre Partner nicht nur auf die Mitarbeit von Kommunen, sondern auch auf die Mitwirkung von Landwirtinnen und Landwirten sowie vielen weiteren Akteurinnen und Akteuren.

Dass zum Beispiel Teiche und Tümpel wiederbelebt werden sollen, unterstützt auch Ausschussmitglied Udo Voß (CDU/FDP). Allerdings, so mahnte er an, müsse alles mit „Augenmaß“ geschehen. Vor allem sei darauf zu achten, dass sich die Stadt durch die Umsetzung bestimmter Maßnahmen im Rahmen dieses Projektes nicht wirtschaftliche Entwicklungen verbaue. Darauf werde man achten, antwortete Bauamtsleiter Heiko Körner. Er glaube aber nicht, dass es viele Reibungspunkte geben werde.

Von Edwin Sternkiker