Ribnitz-Damgarten

In der Nacht zu Donnerstag ist in Ribnitz-Damgarten offenbar ein Multivan im Wert von 42000 Euro gestohlen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der VW T6 noch am Mittwochabend auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses im Gewerbegebiet An der Mühle in Damgarten abgestellt gewesen. Am Donnerstagmorgen war das Fahrzeug weg.

Der weiße Van, der im Mai 2018 seine Erstzulassung erhielt, hat das Kennzeichen NVP-DB 888. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Robert Niemeyer