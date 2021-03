Ribnitz-Damgarten

Am Ende wurde aus der Protestaktion eine Danksagung. Etwa 30 Mitglieder des PSV Ribnitz-Damgarten hatten sich am Donnerstagnachmittag wie angekündigt im Ribnitzer Zentrum versammelt. Ursprünglich wollten die Kinder und Jugendlichen eine Öffnung des Vereinssports fordern. Seit Monaten ist dieser aufgrund des Corona-Lockdowns nicht möglich.

In dieser Woche zeichnete sich jedoch eine Entspannung an. Ab Montag ist Sport in Gruppen, also auch in Vereinen, wieder möglich. Deshalb dankten die jungen Fußballer den Verantwortlichen, namentlich dabei Stefanie Drese, Sozialministerin Mecklenburg-Vorpommerns, für den zumindest kleinen Schritt zurück in Richtung Normalität.

Kreativität beim Training

„Ich möchte, dass Fußball wieder losgeht. Ich langweile mich zu Hause“, sagte am Donnerstag Marvin Steinfurth. Der 13-Jährige hatte gemeinsam mit seinen Eltern, Marlen und René, sowie Bruder Pepe an der Aktion des PSV Ribnitz-Damgarten teilgenommen. „Mir fehlt das Draußensein, das Treffen in der Gruppe“, so der 13-Jährige. Ab Montag soll das wieder möglich sein. In Gruppen bis zu zehn Sportlern soll draußen wieder Sport getrieben werden dürfen. Allerdings ohne Körperkontakt.

„Das ist ein Anfang. Es geht aufwärts für uns und für die Kinder“, sagte Steffen Klauke, Abteilungsleiter Fußball beim PSV. Beim Training sei nun Kreativität gefragt. Denn das klassische Fußballspiel ist aufgrund des verbotenen Körperkontakts nicht möglich. Dennoch: „Wir begrüßen die Entscheidung total. Wir freuen uns, dass wir wieder loslegen können“, sagt auch PSV-Präsident Ralf Lindemann.

Es sei nun zugleich Hoffnung und Verantwortung, dass die Corona-Inzidenz weiterhin niedrig bleibt. Nur dann sind weitere Lockerungen möglich. Und dann können auch weitere Sportarten wieder sinnvoll trainieren. Bleibt die Inzidenz im Landkreis unter 50, soll ab 22. März draußen wieder Sport mit Kontakt möglich sein und in der Halle Sport ohne Kontakt. Dann könnte auch Turntraining oder Kampfsport wieder zumindest teilweise stattfinden.

Handballtraining nicht möglich

Auf weitere Lockerungen hoffen vor allem auch die Handballer vom Ribnitzer Handballverein. Die jetzige Lockerung sei „ein halber Schritt, wo zwei ganze Schritte nötig wären“, sagt Peter Norden, Präsident des RHV. Handballspezifisches Training sei mit einer Zehnergruppe ohne Kontakt nicht möglich.

„Wir können Konditionstraining machen oder ein bisschen was für den Zusammenhalt“, so Norden. Deshalb hoffen auch die Handballer, dass sich alle Sportler sowie alle Bürger insgesamt ihrer Verantwortung bewusst sind, weiter Vorsicht walten zu lassen, um die Inzidenz nicht steigen zu lassen und weitere Lockerungen zu ermöglichen.

Etwa 30 Mitglieder des PSV Ribnitz-Damgarten hatten sich am Donnerstag auf dem Ribnitzer Markt getroffen. Quelle: Robert Niemeyer

Ermöglichen wolle auch die Stadtverwaltung den Sport, so gut es geht. „Wir werden alles vorbereitet haben, was vorbereitet werden kann“, so Antje Weilandt, Sachgebietsleiterin Gebäudemanagement und Sport. Heißt: Die Vorgaben des Landessportbundes und der Landesregierung sollen schnellstmöglich umgesetzt werden, „damit jeder wieder Sport machen kann“. Dazu gehört auch, dass die Außensportanlagen, also die Bolzplätze und die großen Sportplätze in Ribnitz und Damgarten, bereit sind, in welchem Umfang sie auch immer genutzt werden können.

Von Robert Niemeyer