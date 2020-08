Ribnitz-Damgarten

Neue Bänke für die Bernsteinstadt: In den vergangenen Wochen hat der Ribnitz-Damgartener Stadtbauhof an verschiedenen Stellen neue Sitzbänke aufgestellt. „Insgesamt haben wir 20 Bänke erneuert“, sagt Martin Weiss, Leiter des städtischen Bauhofes. Peu à peu sollen in den kommenden Monaten weitere Sitzgelegenheiten auf Vordermann gebracht werden.

Etwa 13 000 Euro hat die Stadtverwaltung im aktuellen Schritt in die Hand genommen. Zu den Neuanschaffungen gehören auch sechs Tisch-Sitz-Kombinationen. Zwei davon steht am Boddenwanderweg in Ribnitz im Bereich des Stadions Am Bodden und hinter dem Gelände der ehemaligen Kreisverwaltung.

In der Nähe von Körkwitz sowie im Bereich des Wasserwerks im Westen von Ribnitz wurden ebenfalls zwei neue Sitz-Tisch-Kombinationen aufgestellt, ebenso eine in Langendamm am Tonnenbundhaus sowie in Altheide in der Straße Am Flohberg im Bereich des Spielplatzes.

Alte Bänke ausgetauscht

An zahlreichen Stellen wurden beziehungsweise werden zudem alte Sitzbänke ausgetauscht. Jene Bänke, die davon noch zu gebrauchen sind, werden laut Martin Weiss aufgearbeitet und an anderer Stelle aufgebaut. Somit werden auch neue Orte zum Verweilen geschaffen.

Im Ribnitzer Hafen sollen außerdem an einige der dortigen Sitzbänke Rückenlehnen angebracht werden. „Nicht an allen. Der Vorteil von Bänken ohne Lehne ist, dass man in zwei Richtungen sitzen kann“, so Martin Weiss. Die Gefahr, dass sich mancher auf die Lehne setzt und somit mit den Füßen die Sitzfläche beschmutzt, werde in Kauf genommen. „Eine Lehne anzuschrauben ist schwieriger, als die Sitzfläche ab und zu abzuwischen“, sagt Bürgermeister Thomas Huth.

Zahlreiche Hinweise

Die Verwaltung reagiert mit dieser Aktion auf Forderungen von Bürgern in der Vergangenheit. „Die Bevölkerung wird nicht jünger“, sagt Thomas Huth. Eine Rückenlehne an einer Bank erhöhe die Aufenthaltsqualität. Gerade für den Bereich der Uferpromenade im Ribnitzer Hafen habe es zahlreiche Hinweise gegeben. „Das kostet zwar auch Geld, aber das ist gut angelegtes Geld.“

Von Robert Niemeyer