Ribnitz-Damgarten

Neues Jahr, neues Glück – mag sich jeder denken, der eine neue Bleibe sucht. Doch ob Baugrundstück oder neue Wohnung, der Markt ist voll, Kommunen und Bauunternehmer kommen kaum hinterher mit der Ausweisung neuer Baugebiete oder dem Bau neuer Wohnhäuser.

In diesem Jahr soll es in Ribnitz-Damgarten einmal mehr vorwärtsgehen. Die Bernsteinstadt soll wachsen, einige Projekte befinden sich kurz vor der Umsetzung. Wir geben einen Überblick über geplante Wohngebiete, Wohnhäuser und mehr.

Pütnitz: Mehr als 40 Häuser

Eines der größeren aktuellen Wohngebiete entsteht derzeit im Ortsteil Pütnitz. Tatsächlich wird dort in diesem Jahr ein kleines Dorf errichtet. Die Erschließung inklusive Straßenbau soll laut Michael Bienk, einer der Investoren, im März abgeschlossen sein. Im Frühjahr beginnt der Hochbau. Das übernimmt das Unternehmen Bonava. 41 Häuser entstehen, darunter 13 Einfamilienhäuser, 18 Doppelhäuser und 10 Reihenhäuser. „Anfang 2023 könnten schon die ersten Familien einziehen“, sagt Christian Kluck, Projektleiter für Bonava. Die Häuser werden also schlüsselfertig verkauft.

Im Ortsteil Pütnitz wird kräftig gebaut. Quelle: Robert Niemeyer

Auch die Stadt Ribnitz-Damgarten ist an dem Projekt beteiligt. Neun Grundstücke vermarktet die Stadt, hier dann ohne Bauträger. Im Bieterverfahren können sich Interessenten auf die Grundstücke für Einfamilienhäuser bewerben. Der Preis pro Quadratmeter steht noch nicht fest. Zuletzt lagen Startgebote in Klockenhagen für das Wohngebiet Achterberg II je nach Lage bei 105 bzw. 120 Euro je Quadratmeter. Es sei davon auszugehen, dass die 100-Euro-Marke bei Grundstücksverkäufen künftig das Minimum bei den Ausschreibungen sei, heißt es aus der Verwaltung.

Ribnitz: Brandruine weicht Wohnungen

Die Brandruine am Rostocker Landweg in Ribnitz soll abgetragen werden. Hier sind Wohnungen geplant. Quelle: Robert Niemeyer

Vielen ist noch der Großbrand der ehemaligen Betriebsstätte der Firma Ahlf und Martens im Rostocker Landweg 2020 in Ribnitz in Erinnerung. Die Brandruine soll nun verschwinden, teilte Investor Christian Buck auf Anfrage mit. Sobald der B-Plan rechtskräftig ist, derzeit liegt er aus, soll der Abbruch erfolgen. Mit Annäherung an Ostern soll der Bau beginnen. Drei Mehrfamilienhäuser mit 34 Wohnungen sollen entstehen. Verkauft sind diese bereits. Das Unternehmen Concilia wird die Wohnungen vermieten. Mitte 2023 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein.

Der Neubau nördlich des Rostocker Tores soll im März fertiggestellt werden. Die Wohnungen sind ebenfalls bereits verkauft. Drei mit einer Größe zwischen knapp 40 und etwa 56 Quadratmetern sind noch zur Vermietung ausgeschrieben (Stand 6. Januar).

Ribnitz: Ehemalige Polizei weicht Wohnhäusern

Die ehemalige Polizeidienststelle in Ribnitz: Hier entstehen neue Wohnungen. Quelle: Robert Niemeyer

Die Baugenehmigung ist da, im Februar soll der Abriss der ehemaligen Polizeidienststelle in der Damgartener Chaussee in Ribnitz beginnen. Im Sommer soll laut Investor Michael Bienk der Bau starten. Gemeinsam mit seinem Partner Frank Willert will er zwei dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 24 Wohnungen bauen. Die Wohnungen sollen barrierefrei sein. Auch eine Tiefgarage wird gebaut. Die Vermarktung der Eigentumswohnungen soll Mitte des Jahres beginnen.

Ribnitz: Neue Wohnungen an der Bahnbrücke

Am ehemaligen Lidl im Mittelweg in Ribnitz steht bereits ein Neubau. Ein zweiter soll folgen. Quelle: Robert Niemeyer

2020 wurde am ehemaligen Lidl-Markt im Mittelweg, unmittelbar an der Bahnbrücke, ein Mehrfamilienhaus fertiggestellt. Hier soll nun ein zweites Haus gebaut werden, sobald die Baugenehmigung da ist. Mitte nächsten Jahres soll es fertiggestellt werden. Abermals sollen 18 Eigentumswohnungen dort entstehen.

KVG-Gelände: Zweiter Abschnitt für Neubauten

Das ehemalige Betriebsgelände der Kraftverkehrsgesellschaft (KVG) in Damgarten wird zum Wohngebiet. Der erste Abschnitt ist erschlossen und bereits verkauft. Zwei Mehrfamilienhäuser und mehrere Einfamilienhäuser entstehen hier. Ein zweiter Abschnitt soll bis Mitte 2023 erschlossen werden.

Damgarten: Kleingartenanlage wird zu Wohngebiet

An der Richtenberger Straße in Damgarten entwickelt die Stadt ein Wohngebiet mit zunächst 20 Grundstücken. Eine Erweiterung könnte 20 bis 25 zusätzliche Bauparzellen bringen. Im kommenden Jahr sollen die Erschließungsarbeiten beginnen. In diesem Jahr soll die Erweiterung in den B-Plan integriert werden. Jüngst sorgte das Vorhaben für Aufsehen, weil dort Reste eines ehemaligen Friedhofs gefunden wurden. Auf den Zeitplan hat dies aber keine Auswirkungen.

Ribnitz: Norma macht Platz für Bungalows

Norma in Ribnitz an der Damgartener Chaussee zieht direkt an die Straße. Quelle: Robert Niemeyer

In der Damgartener Chaussee in Ribnitz zieht Norma an die Straße. Die Planungen sollen Anfang dieses Jahres abgeschlossen werden. Im Herbst soll die Erschließung beginnen. Zunächst wird dann der Discounter neu errichtet, dann entstehen die Grundstücke. Hier soll eine Bungalowsiedlung entstehen. Ab 2023 kann hier wohl gebaut werden.

Ribnitz: Neue Häuser in der Sanitzer Straße

Am Rostocker Landweg, parallel zwischen Schanze und Am Petersdorfer Weg, sind Baugrundstücke geplant. Quelle: Robert Niemeyer

Wann das neue Wohngebiet parallel zur Straße Schanze erschlossen wird, ist noch offen. Das B-Planverfahren soll noch dieses Jahr abgeschlossen werden. Auch läuft hier noch ein Umlegungsverfahren, das heißt, dass Grundstücksfragen geklärt werden müssen. Ab 2023 könnte das Baugebiet erschlossen werden.

Die Straße Schanze soll in diesem Jahr endlich saniert werden. Geplant ist in diesem Zuge auch ein kleines Baugebiet mit fünf Grundstücken für Einfamilienhäuser mit einer Stichstraße in Richtung Süden.

Damgarten: Neue Wohnungen im Innenquartier

In Damgarten entstehen in der Nähe der Kirche neue Wohnungen. Quelle: Robert Niemeyer

Im Innenquartier zwischen Barther-, Kirch-, Wasser- und Hinterstraße will der Pommersche Diakonieverein drei Mehrfamilienhäuser mit je acht Wohneinheiten errichten. Die Wohnungen sind so konzipiert, dass auch ein betreutes Wohnen angeboten werden kann. Die Baugenehmigung liegt mittlerweile vor. Der Rohbau soll im Frühjahr beginnen, sodass die Wohnungen des Innenstadtquartiers zum späten Frühjahr 2023 bezogen werden können. Interessenten können sich unter der Telefonnummer 03834/8537-0 registrieren lassen.

Neubau in der Bahnhofstraße

Im Mittelweg, Ecke Bahnhofstraße, investiert die Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten in neue Wohnungen. Quelle: Robert Niemeyer

Im Mittelweg, Ecke Bahnhofstraße, in Ribnitz investiert die Gebäudewirtschaft. Auf insgesamt 1540 Quadratmetern Wohnfläche sollen 23 Mietwohnungen entstehen. Dabei handelt es sich um 15 Zweiraumwohnungen mit Wohn- beziehungsweise Nutzflächen zwischen 51 und 69 Qua­dratmetern. Weiterhin sind sieben Dreiraumwohnungen mit Wohnflächen von 74 bis 88 Quadratmetern geplant. Außerdem soll eine Vierraumwohnung mit 125 Quadratmetern entstehen. Die Erdarbeiten haben begonnen. Die Wohnungen sollen Ende 2023 bezugsfertig sein.

Ribnitz: Erweiterung Sandhufe V – 50 neue Grundstücke

Das Wohngebiet Sandhufe in Ribnitz soll erweitert werden. Quelle: Robert Niemeyer

Die Erweiterung des Wohngebietes Sandhufe dürfte noch ein wenig auf sich warten lassen. Ein Umlegungsverfahren ist notwendig. Die Planungen dürften sich nach Angaben des Bauamtes bis 2024 strecken. 50 Baugrundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser sollen in der Nähe der Bodden-Kliniken entstehen.

Von Robert Niemeyer