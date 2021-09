Ribnitz-Damgarten

Es geht auf Mittag zu. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pieper-Catering erledigen in der Küche und im Essensraum die letzten Handgriffe. Und dann geht es auch schon los. Kurz vor 11.30 Uhr kommen die ersten Kinder aus der benachbarten Grundschule „Theodor Bauermeister“ gemeinsam mit Hortnerin Susanne Teßmer, um gemeinsam das Mittagessen einzunehmen. Schnell füllt sich die Kantine. Die Schülerinnen und Schüler haben wie jeden Tag die Wahl zwischen zwei Hauptgerichten. Eines davon ist immer vegetarisch. Außerdem können sie aus verschiedenen, frisch zubereiteten Salaten auswählen. Zudem werden jeden Tag Obst oder Dessert sowie Wasser bzw. Tee angeboten.

Zweitklässlerin Mariella hat sich für die Mecklenburger Kartoffelsuppe entschieden. „Sehr lecker“, sagt sie. Ihre Klassenkameraden Simon und Matheo lassen sich die Makkaroni mit Tomaten-Mozzarella-Soße schmecken. Frisches Basilikum und geriebenen Mozzarella gibt es obendrauf. Auch an der Salattheke sind die Kinder fündig geworden.

Ribnitzer Eltern beschwerten sich

Mariella freut sich besonders darüber, dass es zu bestimmten Gerichten verschiedene Soßen gibt. Und dass auf diese zum Beispiel Petersilie kommt, das finde sie besonders gut, erzählt sie. Simon freut sich vor allem über das Salatangebot. Und Matheo darüber, dass es jeden Tag zwei verschiedene Hauptgerichte gibt. Besonders mag er Hefeklöße, verrät er noch. Vor allem aber sei „das Essen nicht mehr so vermatscht wie früher“, erzählt Mariella.

Gehören zum achtköpfigen Team von Pieper-Catering: Tim Waldow, Beate Bade, Constanze Dahl, René Pieper, Mareen Oehler, Karin Schilder und Felix Hoffmann. Nicht auf dem Foto Jessica Stolle-Schütt. Quelle: Edwin Sternkiker

Und das hat seinen Grund: 2019 hatte der bisherige Anbieter entschieden, das Essen nicht mehr in der von der Stadt eingerichteten Küche Am Bleicherberg frisch vor Ort zuzubereiten, sondern in seiner Großküche in Bentwisch. Von dort aus wurden auch Schulen und Kitas in Ribnitz-Damgarten nach dem Cook-and-chill-Prinzip beliefert. Da es immer wieder zum Teil heftige Kritik vonseiten der Eltern an der Qualität des Essen gab, kündigte die Stadt dem bisherigen Anbieter zum 31. Juli dieses Jahres und schrieb mehrere Essensversorger an. Drei kamen in die engere Wahl, am Ende erhielt Pieper-Catering den Zuschlag.

Jeden Tag wird frisch gekocht

Mit Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022 hat die Firma die Mittagsverpflegung für drei Schulen übernommen. Die Firma existiert seit 15 Jahren und zog 2017 von Rostock nach Dettmannsdorf-Kölzow um. Seit 2. August dieses Jahres ist Ribnitz-Damgarten der neue Firmenstandort. „Es war der richtige Schritt, uns auf die Schulspeisung zu konzentrieren“, ist René Pieper überzeugt. Vom großen Veranstaltungsgeschäft mit Service habe man sich verabschiedet. Die Ungewissheit in Corona-Zeiten sei einfach zu groß. Zudem habe sich auch der Fachkräftemangel durch Corona verschärft. „Viele gute Leute haben der Gastronomie den Rücken gekehrt und werden auch nicht wieder zurückkommen“, so Pieper.

Derzeit sind bei Pieper-Catering in Ribnitz-Damgarten acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Gekocht wird täglich frisch in der Küche der Kantine Am Bleicherberg. „Der Start vor sechs Wochen lief erfreulich unproblematisch an“, erzählt René Pieper. „Wir hatten uns den Beginn rumpeliger vorgestellt.“

Der Firmenchef machte deutlich, dass sein Team und er den Beweis antreten möchten, dass leckeres Schulessen möglich ist. Dabei setze man auf Frische und eine ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung sowie auf einen saisonalen Speiseplan. Und auf Abwechslung, ergänzt Küchenchef Tim Waldow. „Wir möchten die Schülerinnen und Schüler auch neugierig machen auf Neues.“

Bereits viele Anmeldungen

Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann scheint es so, dass das Konzept aufgeht. Bereits in den Sommerferien hat es viele Anmeldungen gegeben. Derzeit nehmen 184 Kinder, Lehrerinnen und Erzieherinnen der Grundschule „Theodor Bauermeister“ an der Essenversorgung teil, berichtet Mitarbeiterin Constanze Dahl. Aus der Grundschule der Bernstein-Schule, die bis zur Fertigstellung des Grundschulneubaus in der Demmler-Straße in die Schule am Mühlenberg umgezogen ist, sind es 207 Teilnehmer. Aus der Regionalen Schule Rudolf Harbig sind es 66.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jedes Essen kostet 4,10 Euro. Davon entfallen auf die Eltern 3,80 Euro. Die Stadt Ribnitz-Damgarten schießt 30 Cent pro Essen zu. Sie ist damit die einzige Kommune in Mecklenburg-Vorpommern, die das Schulessen subventioniert. Ziel ist es, möglichst viele Kinder und Jugendliche dazu zu bewegen, am Schulessen teilzunehmen. Ihren Teil dazu beitragen möchten auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pieper-Catering.

Von Edwin Sternkiker