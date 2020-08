Ribnitz-Damgarten: Neuer Stadtpräsident wird gewählt

Ribnitz-Damgarten

In dieser Woche finden in der Region Ribnitz-Damgarten wieder einige Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt. Hier die Übersicht über die Sitzungswoche.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Am Dienstag, 18. August, tagt um 18 Uhr der Stadtausschuss Damgarten in der Damgartener Bibliothek in der Wasserstraße. Unter anderem wird dann das Konzept des touristischen Projektes „Historischer Rundgang Damgarten“ vorgestellt.

Am Mittwoch, 19. August, findet die nächste Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens statt. Ab 18 Uhr geht es dann im Begegnungszentrum in Ribnitz unter anderem um den Flächennutzungsplan der Stadt, die Gästekarte, die der Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst einführen will, sowie um die Erhöhung der Gebühren für die Wohnmobilstellplätze in der Stadt. Eingangs der Sitzung wird ein neuer Stadtpräsident gewählt. Auch eine Einwohnerfragestunde ist vorgesehen.

Am Donnerstag, 20. August, tagt die Gemeindevertretung Schlemmins im Dorfgemeinschaftshaus. Im öffentlichen Teil der Sitzung werden unter anderem verdiente Kameraden der Schlemminer Feuerwehr geehrt. Beginn ist um 19 Uhr.

Stadt Marlow /Amt Recknitz-Trebeltal

Im Rathaussaal in Tribsees findet am Mittwoch, 19. August, die nächste Sitzung des Amtsausschusses das Amtes Recknitz-Trebeltal statt. Es gibt eine Einwohnerfragestunde. Der Amtsvorsteher, die Vorsitzenden der Ausschüsse sowie die Bürgermeister des Amtes berichten über wichtige Angelegenheiten. Außerdem wird der 2. Nachtragshaushaltsplan des Amtes diskutiert. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr.

Der Kultur- und Sozialausschuss der Gemeindevertretung Eixens tagt am Donnerstag, 20. August, um 17.30 Uhr am Spielplatz in der Bad Sülzer Straße. Unter anderem wird dann darüber beraten, ob in der Gemeinde Bücherzellen aufgestellt werden sollen und wie es um die Spielplätze im Gemeindegebiet bestellt ist. Thema sind zudem die Planungen zu den Feierlichkeiten anlässlich des 700. Geburtstags des Ortsteils Kavelsdorf.

Stadt und Amt Barth

Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur der Stadt Barth tagt am Dienstag, 18. August, in der ehemaligen Jugendherberge in Glöwitz, jetzt Erlebnishof der Bernsteinreiter Hirschburg. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Vorstellung des neuen Bernsteinreiter-Reiterhofs sowie eine Beratung zur Fremdenverkehrsabgabe der Stadt Barth.

Von Robert Niemeyer