Ribnitz-Damgarten

Im Rahmen von „Kleinstadt-Erwachen“ wird am Samstag, dem 4. September, zum dritten und vorerst letzten Kinotag eingeladen. Um 15 Uhr wird in der ehemaligen Schleckerfiliale die (Kinder-)Kinovorstellung für alle Junggebliebenen beginnen. Gezeigt wird die Neuverfilmung des Klassikers „Alfons Zitterbacke“. Ab 19 Uhr gibt es dann noch einmal Hauswandkino hinter dem Bad Sülzer Rathaus mit dem Streifen „25km/h“ .

Vorstellungsbeginn ist um 20.15 Uhr. Ein deutsches Roadmovie, das von einem ungleichen Brüderpaar mittleren Alters erzählt, das sich nach dem Tod seines Vaters den Jugendtraum einer gemeinsamen Reise auf Mofas quer durch Deutschland erfüllt.

Schlager der 20er und 30er Jahre in Bad Sülze

Im Rahmen des Bunten Gartenfestes rund um das Salzmuseum Mecklenburg spielt am Sonntag, dem 5. September, das Quartett „Die Herren“ aus Rostock auf. Geboten werden Schlager der 20er und 30er Jahre. Wer sich komplett im Stil der 20er Jahre kleidet, erhält ein Freigetränk.

Zudem findet die Austragung des 1. Wikinger-Schach-Turnieres der Vereine in Bad Sülze statt. Ein kleiner Garten- und Pflanzenmarkt zwischen den Dahlien, „Uhu Einstein“ mit Falkner Altendorf, eine Station, an der mit Merinowolle Blumen gefilzt werden können, sowie Vorträge rund um die Dahlie und feine Leckereien laden zum Verweilen ein. Kulturbeitrag: 3 Euro.

Mit den RSV-Radlern auf Kräutertour

Die Radler des Ribnitzer Sportvereins (RSV) wollen das günstige Wetter nutzen und am Sonnabend wieder eine Tour starten. Dieses Mal soll es in Richtung Gelbensande gehen. Mit von der Partie wird Rolf Reuter sein. Er möchte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern allerlei Interessantes über Kräuter, die man am Wegesrand entdecken kann, erzählen. Gestartet wird die Radtour um 10 Uhr auf der Ribnitzer Gänsewiese. Wie immer sind Einwohner und Gäste der Stadt eingeladen, daran teilzunehmen.

Antik- und Buchbasar im Freilichtmuseum Klockenhagen

Zum dritten Antik- und Buchmarkt lädt das Freilichtmuseum Klockenhagen am Sonntag, 5. September, von 10 bis 17 Uhr ein. Mehr als 20 Händler haben sich auf dem bestens zum Thema passenden Museumsgelände angesagt.

Das Thema Nachhaltigkeit und besonders ein sparsamer Umgang mit wertvollen Ressourcen spielt im Museumsalltag eine zunehmende Bedeutung und findet so Niederschlag mit dem Handelstag gebrauchter Ware. Aus mehreren Landesteilen von Mecklenburg-Vorpommern erwartet das Museum Anbieter von Gebrauchsgegenständen, Schmuck, Werkzeugen, Möbeln und Büchern. Am Markttag können auch noch spontan und ohne Anmeldung Händler mit einem Qualitätsanspruch für Antikes und Lesestoff ohne Gebühren teilnehmen. Auch wenn es ein Markttag ist, gelten die üblichen Eintrittspreise für das Museum. Um 11 und 14 Uhr wird eine kostenlose Mühlenführung angeboten. Bei genügend Wind wird sich die Mühle drehen.

Blues auf der Zingster Freilichtbühne

Am Samstag um 19.30 Uhr präsentiert auf der Freilichtbühne Zingst der Tina-Tandler-Club ein Konzert mit der Waldi-Weiz-Band. Waldi Weiz gehört zu den großen deutschen Blues-Legenden und erspielte sich schon in frühen Jahren einen festen Platz in der Blues-Szene. Der aus Thüringen stammende und in Berlin lebende Musiker tourte etwa mit „Engerling“ und arbeitete im Studio für Mitch Ryder. Seine Musik schlägt den großen Bogen vom traditionellen Blues über Funk bis hin zu den Soul- und Jazzklängen der sechziger und siebziger Jahre. Der Eintritt kostet 17 Euro, für Kinder 6 Euro.

Von Edwin Sternkiker