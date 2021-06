Ribnitz-Damgarten

Für Para-Ruderer Marcus Klemp erfüllt sich ein Traum: Er nimmt an den Paralympischen Sommerspielen vom 24. August bis 5. September in Tokio im Kanu-Einer teil. Das Ticket dafür erruderte er sich im italienischen Gavirate. Nachdem sich die ersten acht Teilnehmer für Tokio bereits direkt qualifiziert hatten, war nur noch ein einziger Platz bei dem Rennen in Gavirate zu vergeben. Wenn auch er in Tokio dabei sein wollte, dann musste der 39-Jährige für den einen noch freien Platz im Ruder-Einer unbedingt als Gewinner durchs Ziel rudern. Und das schaffte er. „Ich bin überglücklich. Alles ist so gekommen, wie ich es mir gewünscht hatte“, so der gebürtige Rostocker.

Bemerkenswerte Erfolgsgeschichte

Klemp legte in Gavirate einen starken Start hin und konnte sich schnell vom Rest des Feldes absetzen. Am Ende gewann er vor Italien und Ungarn und sicherte damit dem deutschen Team den einzigen noch zu vergebenden Quotenplatz in dieser Startklasse. Zwar werde die offizielle Nominierung für Tokio erst am 14. Juli durch den Deutschen Behindertensportverband bekanntgegeben, sagt Marcus Klemp. Seine Nominierung stehe aber hundertprozentig fest.

Marcus Klemp trainierte 24 Jahre lang am Ruderstützpunkt des Ribnitzer Sportvereins (RSV) in Damgarten und kann auf eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte verweisen. Einige Beispiele: 2003 gewann der an Cerebralparese – einer Bewegungsstörung – erkrankte Athlet eine Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft in Italien, 2007 wurde er Weltmeister in München. 2008 erreichte Klemp bei den Paralympics in Peking den vierten Platz. 2009 holte er bei der WM in Polen Bronze. 2013 gewann er in seiner Starterklasse auf dem Ergometer bei der WM in den USA. Einen weiteren Erfolgt konnte er 2013 gemeinsam mit Anke Molkenthien vom Waginger Ruderverein (Bayern) über die 1000-Meter-Distanz im Mixed-Doppelzweier der Handicap-Ruderer in Südkorea feiern. Hier wurden sie Vizeweltmeister. Im Februar dieses Jahres wurde der Para-Ruderer bei der Ergometer-Weltmeisterschaft Schnellster über die 2000-Meter-Distanz.

Im Frühjahr dieses Jahres gab es einen wichtigen Einschnitt in seinem persönlichen Leben. Und da spielte die Corona-Pandemie eine Rolle: Marcus Klemp, der bis dahin beim Verein zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung Ribnitz-Damgarten arbeitete und von diesem viel Unterstützung erhielt, verließ die Bernsteinstadt, um der Kurzarbeit zu entgehen. Am 1. März nahm der gelernte Bürokaufmann eine Ausbildung beim nichttechnischen Verwaltungsdienst der Bundeswehr auf. Das führte ihn nach Hammelburg. Seit dem 1. März dieses Jahres ist er auch Mitglied der Offenbacher Rudergesellschaft Undine 1876 e.V. Seinen Hauptwohnsitz habe er aber nach wie vor in Ribnitz-Damgarten, und er bleibe auch weiter Mitglied des Ribnitzer Sportvereins, erzählt er.

Intensives Training in Naturidylle

Und wie bereitet er sich auf Tokio vor? „Ich bin von der Bundeswehr bis zum 5. September freigestellt worden, so dass ich in den kommenden Wochen den Rücken frei habe und intensiv trainieren kann. Intensiv heißt mindestens zweimal am Tag für jeweils mehrere Stunden. Dabei wird mir Para-Bundestrainer Jochen Weber zur Seite stehen“, berichtet der Athlet. Zur Vorbereitung auf Tokio stehen mehrere Trainingslager in Breisach am Rhein auf dem Programm. Dieses Gebiet an der deutsch-französischen Grenze biete nicht nur ideale Trainingsbedingungen, sondern sei auch in landschaftlicher und kulinarischer Hinsicht sehr reizvoll, erzählt Marcus Klemp.

Sein Ziel für Tokio steht fest: „Ich möchte gern in das Finale der sechs besten Ruderer kommen. Dafür werde ich hart trainieren“, so Marcus Klemp. Schon heute hat er das Jahr 2024 im Blick. Dann werden in Paris die Olympischen Sommerspiele stattfinden. Marcus Klemp möchte unbedingt dabei sein – und um eine Medaille kämpfen. „Klar, auch das ist erst einmal nur ein Traum, aber warum soll nicht auch dieser Traum wahr werden?“, fragte er. Und wer Marcus Klemp kennt, weiß: Eigentlich steckt in dieser Frage schon die Antwort!

Von Edwin Sternkiker