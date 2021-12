Ribnitz-Damgarten: Rettung für die Litfaßsäulen?

Ribnitz-Damgarten

Können die Litfaßsäulen in Ribnitz-Damgarten gerettet werden? Das drohende Aus für den altehrwürdigen Werbeträger hat in der Bernsteinstadt offenbar für helle Aufregung gesorgt. Etliche Bürger hatten sich in der Verwaltung gemeldet, nachdem bekannt geworden war, dass das Freilichtmuseum Klockenhagen sich nicht mehr um die Litfaßsäulen in der Stadt kümmern werde. Unter anderem im Tourismusausschuss und zuletzt im Stadtausschuss Damgarten war das Thema teilweise heiß diskutiert worden. Der Wunsch vieler: Die Säulen sollen erhalten bleiben.

Zu denen, die das wollen, gehört unter anderem Rita Falkert. Sie sagte in der Sitzung des Stadtausschusses Damgarten am Dienstagabend, dass die Litfaßsäule an der Ecke Kirchstraße/Barther Straße einfach zu Damgarten gehöre. Ausschussmitglied Horst Schacht machte ebenfalls deutlich, dass er gegen eine Abriss der Litfaßsäulen sei. Dabei hat er besonders die Litfaßsäule am Bahnhof im Auge. Er könne sich vorstellen, dass zum Beispiel Vereine diese für sich nutzen, um auf sich aufmerksam machen.

Ausschussvorsitzender Andreas Gohs gab zu bedenken, dass es nicht reiche, zu sagen, dass man sie behalten wolle. Sie brauchen auch eine Funktion und müssen gepflegt werden, sonst bekomme man es mit wilden Plakatierungen oder Schmierereien zu tun. Er könne sich zum Beispiel eine Gestaltung von Litfaßsäulen durch Schulen vorstellen.

Drei oder vier Säulen retten?

Ein Weg hat sich nun nach Angaben der Stadtverwaltung in den vergangenen Wochen bereits aufgetan. Andreas Dietzel, Inhaber einer Werbeagentur und Vorsitzender des Ortsbeirates in Körkwitz, habe angeboten, sich um die Säulen zu kümmern. Konkret geht es um drei Litfaßsäulen im Stadtgebiet, die Dietzel unter seine Fittiche nehmen will. Die Säule auf dem Ribnitzer Marktplatz und am Ribnitzer Bahnhof sind gemeint. Auch die Litfaßsäule an der Ecke Kirchstraße/Barther Straße in Damgarten soll bleiben. „Man sollte diese alte, liebgewonnene Form der Werbung schon aus kommunikationsgeschichtlichen Gründen erhalten“, sagt Andreas Dietzel.

Die Litfass-Säule an der Bauermeister-Grundschule in Ribnitz. Quelle: Edwin Sternkiker

Zwei weitere Säulen stehen im Musikantenweg in Ribnitz und an der Grundschule „Theodor Bauermeister“. Laut Stadtverwaltung sei angedacht, erstere abzubauen. Die Baumermeister-Säule, so die Hoffnung der Verwaltung, solle ebenfalls erhalten und von Andreas Dietzel gepflegt werden. Eine sechste Säule ist bereits abgetragen worden, nämlich die am Begegnungszentrum. Hier steht nun ein Schaukasten.

Unter anderem hieß es, dass die Säulen als Werbeträger für Unternehmen herhalten könnten, mit fest montierten Werbeflächen. Das sei aus Sicht des Bauamtes nur schwer möglich, da sich mit einer dauerhaften Werbung für Firmen der Status der Säule verändern würde, führte Bauamtsleiter Heiko Körner im Damgartenausschuss aus. Die Folge: Es müsse eine Baugenehmigung her. So bliebe die weitestgehend althergebrachte Plakatierung der Säulen. Das Problem: wildes Plakatieren, Vandalismus und einige Sorgen mehr.

Kompromisse und Auslegungen

Laut Andreas Dietzel sei eine Mischform möglich. Im oberen Bereich der Säule könnte die fest montierte Werbung angebracht werden. In der Mitte könnten Schaukästen rund um die Säule angebracht werden, die dann Vereinen und Institutionen zur Verfügung stehen. Das sei eine moderne, sicherere Form mit Kompromissen und Auslegungen der Gesetze, über die man zumindest reden müsse.

Wie genau die Abmachung am Ende ausgestaltet werden soll, sei Gegenstand der Verhandlungen. In der kommenden Woche soll es dazu laut Christine Lohrmann, Sachgebietsleitung Stadtmarketing und Tourismus, ein Gespräch geben. „Wir wollen uns dem Thema nicht komplett verschließen“, sagt Lohrmann. Ob Andreas Dietzel die Säulen nur pflegt und die Plakatierung über die Stadt gesteuert wird oder ob Dietzel die Litfaßsäulen komplett in die eigene Hand nimmt, müsse noch verhandelt werden. Gleiches gelte für die Preise, die Vereine oder Gewerbetreibende für eine Plakatierung zahlen müssten. „Wir müssen einfach reden“, so Dietzel.

Es gebe jedenfalls eine Nachfrage, unter anderem von Museen und Restaurants, an den Litfaßsäulen zu werben. Auch die Idee, Patenschaften zu vergeben, sei eine Möglichkeit. Wer sich engagieren möchte, könne sich in der Verwaltung melden. Telefon: 03821/8650 442

Von Robert Niemeyer/Edwin Sternkiker