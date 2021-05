Ribnitz-Damgarten: Rohstoff für Faserplattenproduktion wuchs auf Äckern

Ribnitz-Damgarten

Am 4. Dezember 1953 erfolgte auf dem Gelände der ehemaligen Walther Bachmann Flugzeugbau KG die Grundsteinlegung für den Volkseigenen Betrieb (VEB) Faserplattenwerk Ribnitz-Damgarten. Aus einer Aufstellung der Deutschen Investitionsbank vom 31. März 1954 geht hervor, dass das Investitionsvolumen für das Gesamtvorhaben auf 19,6 Millionen DM veranschlagt wurde.

Die in Ribnitz-Damgarten hergestellten Faserplatten sollten in der Möbelindustrie Verwendung finden. Als Rohstoff für deren Produktion diente zunächst Rapsstroh. Ein Ausgangsstoff, der in den agrarisch geprägten drei DDR-Nordbezirken Rostock, Schwerin und Neubrandenburg reichlich vorhanden war.

Es wurde mehr Holz eingeschlagen als neu aufwuchs

Dass man auf Rapsstroh zurückgriff, war aber nicht nur dieser Tatsache geschuldet. Die Verwendung dieses Rohstoffes erschien auch und nicht zuletzt deshalb notwendig, weil sich die deutsche holzverarbeitende Industrie nach dem Krieg in einer äußerst schwierigen Lage befand. Denn im Zuge der Kriegsvorbereitungen Deutschlands sowie während und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Raubbau am deutschen Wald betrieben, Mitte der 1950er Jahre übertraf der Einschlag das Dreifache des Nachwuchses.

Ursache dafür war neben dem enormen Bedarf im eigenen Land auch die Tatsache, dass ein Teil der Reparationszahlungen mit Holz beglichen werden musste. Mit der Herstellung von Faserplatten auf Rapsstrohbasis sollte Holz eingespart werden. Geplant war laut dem oben genannten Schreiben der Deutschen Investitionsbank die Produktion von zunächst 12 000 Kubikmeter Faserplatten. Damit ließen sich rund 50 000 Festmeter Holz einsparen.

Bei einem Bedarf von rund 2,0 Tonnen Rapsstroh je Kubikmeter Faserplatten ging man 1954 von einem Bedarf von rund 24 000 Tonnen Rapsstroh pro Jahr aus. Da das Gesamtaufkommen in den drei Nordbezirken Rostock, Schwerin und Neubrandenburg bei 112 600 Tonnen lag, wurden davon also 21 Prozent für die Produktion in Ribnitz-Damgarten benötigt.

Umweltschutz spielte keine große Rolle

Um Faserplatten herzustellen, wurden neben Rapsstroh weiterhin Plastacol, ein Phenol-Formaldehydharz, Schwefelsäure, Paraffin und Unmengen von Wasser eingesetzt. Immerhin wurden für die Produktion von einem Kubikmeter Faserplatten rund 140 Kubikmeter Wasser verbraucht.

Das Thema Wasser spielte denn auch von Anfang an eine große Rolle. Zwar wurde unter anderem in einem Schreiben des Büros des wissenschaftlich-technischen Rates der Staatlichen Plankommission an das Ministerium für Leichtindustrie, Holz und Kulturwaren vom 10. März 1954 mit Bezugnahme auf Angaben des Projektanten davon ausgegangen, dass die Frage der Be- und Entwässerung als gelöst betrachtet werden dürfe.

Gefahren waren bekannt – allerdings folgten keine Taten

Immerhin hielt man es aber für dringend notwendig, dass das angeschriebene Ministerium „die Klärung der Abwässer und ihre Einleitung in den Bodden ständig aufs sorgfältigste beobachtet und sich der außerordentlich großen Gefahren bewußt ist, die die Einleitung der auch nach der Klärung im Abwasser verbleibenden chemischen Rückstände für die Fischwirtschaft und das Landschaftsbild mit sich bringt.“

Man war sich also der Gefahren sehr wohl bewusst, allerdings folgten keine Taten. Und deshalb stellten die in der Produktion anfallenden Abwässer des Faserplattenwerkes über Jahrzehnte ein großes Problem dar, da durch sie der Saaler Bodden und der Ribnitzer See stark belastet wurden.

Mit dem kontinuierlichen Produktionsprozess konnte 1956 begonnen werden. Die erste Spanplatte für Möbelteile wurde dann im Jahre 1962 produziert. Erst im Jahre 1966 löste schließlich der Rohstoff Holz das Rapsstroh ab.

Von Edwin Sternkiker