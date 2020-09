Ribnitz-Damgarten: Run auf Baugrundstücke in den Ortsteilen

Ribnitz-Damgarten

Um allein in den Ortsteilen der Stadt Ribnitz-Damgarten den Bedarf an Baugrundstücken zu decken, müssten pro Jahr über 20 Bauparzellen neu erschlossen werden, schätzt der Ribnitz-Damgartener Bauamtsleiter Heiko Körner. Das Jahr für Jahr in dieser Größenordnung hinzubekommen, sei allerdings illusorisch. Immerhin: Zumindest in diesem Jahr kommt man an diese Zahl nicht nur heran, sondern wird sie sogar deutlich überbieten können. Allein durch die Erschließung des Baugebietes Alte Schmiede im Ortsteil Petersdorf konnten 24 Parzellen für Eigenheime geschaffen werden.

„Sämtliche Baugrundstücke sind bereits vergeben worden“, berichtet Körner. Im Ortsteil Klockenhagen laufen derzeit für das Wohngebiet Achterberg II die Erschließungsarbeiten auf vollen Touren. Wenn die Arbeiten hier in diesem Jahre beendet sind, werden weitere 21 Parzellen für Einfamilienhäuser zur Verfügung stehen. In einem zweiten Bauabschnitt sollen dann noch einmal sechs weitere Parzellen hinzukommen. Auch für diese Grundstücke zeichnet sich bereits jetzt ein großes Interesse ab.

Kleinere Bebauungspläne für Langendamm

Allerdings werde es künftig schwerer, solche größeren Baugebiete in den Ortsteilen zu entwickeln, macht der Bauamtsleiter deutlich. Zwar gebe es hier noch Flächenpotenziale. Aber da stehe infrage, ob sich diese Flächen zu Bauland entwickeln lassen. Hier spiele zum Beispiel die Frage des Eigentums eine große Rolle. In Klockenhagen hängt die Erschließung von weiteren Baugrundstücken im Bereich südlich der Mecklenburger Straße 17 zwischen der bestehenden Wohnbebauung und dem Gewerbegebiet „ Tannenberg“ davon ab, dass man hier das Problem der Entwässerung in den Griff bekommt. Das soll im Zuge der Lösung der Hochwasserproblematik in dem Ortsteil geschehen, so Körner. Wenn das gelingt, könnten hier etwa zehn weitere Baugrundstücke entstehen.

Aber nicht nur die hier von Bauamtsleiter Körner skizzierten Gründe spielen eine Rolle, die eine Erschließung neuer Baugrundstücke nicht einfach machen. Einen weiteren nannte Bürgermeister Thomas Huth in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates Langendamm. Er führte aus, dass es sowohl in Langendamm als auch in anderen Ortsteilen sowie amtsangehörigen Gemeinden „kein unbegrenztes Wachstum“ bei der Erschließung neuer Baugrundstücke geben werde. Der Grund: Wenn es um die Ausweisung neuer Baugrundstücke geht, hat im Rahmen der Beteiligung der sogenannten Träger öffentlicher Belange das Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Das orientiert sich auf eine Stärkung der Ober- und Mittelzentren. Ein Zuzug im ländlichen Raum soll hingegen begrenzt werden.

Wohnhäuser werden zu Ferienhäusern

„Wir können deshalb zum Beispiel für Langendamm nur kleine Bebauungspläne auf den Weg bringen, um vor allem den Bedarf zu decken, der sich aus dem Dorf selbst entwickelt“, erläutert Huth weiter. Derzeit laufen in dem Ortsteil die Arbeiten am künftigen Wohngebiet „Am Südstich“. Sechs Baugrundstücke werden hier erschlossen, vier verkauft die Stadt, zwei Grundstücke befinden sich in Privathand. Trinkwasserleitung und Schmutzwasserleitung sind bereits im Boden, der Regenwasserkanal sei im Bau und auch die Hausanschlüsse seien in Arbeit, informierte Huth. Zwei weitere Grundstücke erschließt die Stadt im Heideweg.

Was bei Langendamm noch hinzukommt: Wie viele andere Orte in attraktiver Lage ringt auch der Ortsteil um eine Balance zwischen Wohnraum und Ferienhäusern beziehungsweise Zweitwohnsitzen. Das wird immer schwieriger. Denn seit Jahren ist in dem Boddendorf zu beobachten, dass bestehende Wohnhäuser nach ihrem Verkauf nicht mehr zum dauerhaften Wohnen weitergenutzt und zu Ferienhäusern umgewandelt wurden. Das trifft vor allem auf die Waldreihe und die Wasserreihe zu.

Satzung nach Vorbild aus Dierhagen ?

Wie virulent das Thema in dem Ribnitz-Damgartener Ortsteil ist, zeigen die Zahlen, die in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates vorgestellt wurden. Seit 2009 wurden in Langendamm 61 Häuser verkauft. Etliche dieser Häuser wurden nach dem Verkauf als Ferienhäuser vermietet oder durch die Eigentümer als Sommerwohnsitz genutzt. Folge: Von den 134 Einwohnern Langendamms sind mittlerweile 21 mit Nebenwohnsitz in dem Boddenort gemeldet.

Um das Problem zu lösen, wurde der Erlass einer sogenannten Erhaltungssatzung in die Diskussion eingebracht. Vorbild ist dabei die Gemeinde Dierhagen. Das Ostseebad hatte 2016 eine Erhaltungssatzung für die Ortsteile Dierhagen-Dorf und Dändorf erlassen. Mit dem Ziel, die Wohnfunktion und die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in den beiden Ortsteilen zu erhalten. Dazu sah man sich veranlasst, weil durch die zunehmende Zahl an Ferien- und Zweitwohnungen die einheimische Bevölkerung zunehmend verdrängt wurde.

Verwaltung schließt Erlass von Erhaltungssatzung aus

Mit Hilfe einer Erhaltungssatzung können Kommunen mitbestimmen, was in welcher Art verändert wird. Ein Rückbau, die Änderung oder auch die Nutzungsänderung von Gebäuden sind damit nur möglich, wenn die Gemeinde das genehmigt. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass weitere Zweitwohnungen oder Ferienwohnungen in den beiden Ortsteilen errichtet werden. E

ine Erhaltungssatzung wie in Dierhagen könne man auf Langendamm nicht anwenden, machte Bürgermeister Thomas Huth in der Sitzung des Ortsbeirates deutlich. „Das kriegen wir rechtlich nicht begründet.“ Aber: Bei den Verkäufen von Baugrundstücken, die die Stadt veräußere, könne in den Verkaufsvertrag die Klausel aufgenommen werden, dass sich der Käufer verpflichtet, das darauf errichtete Haus als Erstwohnsitz zu nutzen. Diese Klausel solle auch dann gelten, wenn das Haus in andere Hände übergeht.

Ortsbeiratsvorsitzender Udo Voß sagte auf OZ-Anfrage, dass er mit diesem Vorschlag der Stadtverwaltung leben könne. Wenn der Erlass einer Erhaltungssatzung für Langendamm nicht möglich sei, sei das eine Option, um zumindest einer Umnutzung neu gebauter Wohnhäuser in Ferienwohnungen entgegenwirken zu können.

