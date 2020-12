Ribnitz-Damgarten

Wem Bescheid sagen? Wer ist zuständig? Und wird wirklich etwas getan? Künftig soll es für Bürger der Stadt Ribnitz-Damgarten einfacher werden, sich an die Stadtverwaltung zu wenden und Hinweise zu geben. Zumindest, wenn es nach der Fraktion SPD/ Bündnis 90/Die Grünen in der Stadtvertretung geht. Die Idee ist, eine sogenannte Mängel-App zu entwickeln, mit der Bürger vom Smartphone aus Mängel im Stadtbild – etwa beschädigte Bänke oder Bäume, die umzustürzen drohen – der Verwaltung melden können.

Zur nächsten Stadtvertretersitzung werde die SPD/Grüne-Fraktion einen Antrag stellen, nach dem die Stadtverwaltung prüfen soll, inwiefern eine solche App zur Ordnung und Sauberkeit der Stadt beitragen kann und was die Anschaffung und die Nutzung kosten würde.

Anzeige

Transparente Verwaltung

„Die Verwaltung soll offen und transparent sein. Und wir müssen digitaler werden“, sagt Susann Wippermann ( SPD), Vorsitzende der SPD/Grüne-Fraktion. Wippermann hatte eine Melde-App für Mängel in Ribnitz-Damgarten bereits während des Bürgermeisterwahlkampfes Anfang des Jahres vorgeschlagen.

Es sei mit einer solchen App möglich, seinen eigenen Standort und den entdeckten Mangel anzugeben. Der Hinweis könne beispielsweise direkt an den Bauhof geschickt werden. Außerdem könnten Nutzer der App über das Programm eine Rückmeldung erhalten, ob und wann der Mangel behoben ist.

Mängelmelder (l.) und Klarschiff.HRO (r.): Braucht Ribnitz-Damgarten ein eigenes Bürgerbeteiligungsportal? Quelle: Screenshot

In anderen Kommunen des Landes sei eine Mängel-App bereits erfolgreich installiert. In Rostock gibt es beispielsweise die Plattform klarschiff.HRO. Hier wurden im vergangenen Monat fast 800 Meldungen an die Verwaltung der Hansestadt verschickt. In Stralsund gibt es seit Mitte 2019 den sogenannten Mängelmelder.

Rathaus prüft Möglichkeiten

Die Verwaltung Ribnitz-Damgartens zeigt sich offen für den Vorschlag. „Uns ist klar – und das steht auch auf unserer Agenda –, dass wir neben unseren touristischen Auftritten auch einen Social-Media-Auftritt für die Verwaltung brauchen“, sagt Bürgermeister Thomas Huth (Die Unabhängigen).

Derzeit werde bereits im Rathaus geprüft, welche Kommunikationswege dafür genutzt werden können. Meldungen per E-Mail oder über das soziale Netzwerk Facebook wären Möglichkeiten.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Ob eine Mängel-App zusätzlich ein Weg ist, soll ebenfalls geprüft werden. Hier müsse aber auch die Frage nach den Kosten und dem Nutzen gestellt werden. „Inhaltlich wollen wir das auf jeden Fall befördern, dass unsere Bürger Probleme niederschwellig an uns herantragen können.“

Von Robert Niemeyer