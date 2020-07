Bad Sülze

Der SPD-Ortsverein „Unteres Recknitztal“ hat seinen Kandidaten für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im kommenden Jahr nominiert. Michel-Friedrich Schiefler wurde von den Mitgliedern bei der jüngsten Mitgliedervollversammlung in Ribnitz-Damgarten für den Landtagswahlkreis 23 „Vorpommern-Rügen I“ aufgestellt. Abschließend bestätigt werden soll der 25-Jährige am 19. September vom SPD-Kreisverband Vorpommern-Rügen.

Ein Gegenkandidat sei dann zwar möglich, jedoch unwahrscheinlich. Schiefler soll dann in die Fußstapfen von Susann Wippermann treten. Die Ribnitz-Damgartener Landtagsabgeordnete hatte Anfang Juni verkündet, für die anstehende Landtagswahl nicht mehr als Kandidatin für die SPD zur Verfügung zu stehen. Seit 2014 ist Wippermann Landtagsabgeordnete, damals als Nachrückerin. 2016 gewann sie nach Jahrzehnten der CDU-Vorherrschaft als erste SPD-Politikerin das Direktmandat im Wahlkreis 23.

Seit 2011 Mitglied der SPD

Michel-Friedrich Schiefler ist seit 2011 Mitglied der SPD. Im vergangenen Jahr trat er bei der Kommunalwahl als Kandidat für die Gemeindevertretung Lindholz an, schaffte es jedoch nicht in das Gremium. Zuvor war der 25-Jährige seit 2014 für eine Wahlperiode Gemeindevertreter in Lindholz. Als sachkundiger Einwohner ist er Mitglied im Ausschuss für Prävention, Brand- und Katastrophenschutz des Kreistages Vorpommern-Rügen.

Michel-Friedrich Schiefler wurde vom SPD-Ortsverein „Unteres Recknitztal“ für die Landtagswahl 2021 nominiert. Quelle: privat

Im April hatte er zudem für den Vorsitz des SPD-Kreisverbandes kandidiert und knapp gegen Beatrix Hegenkötter verloren. Seitdem ist Schiefler stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes und zudem als Beisitzer Mitglied des Vorstands des SPD-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern.

Den ländlichen Raum stärken

„Ich möchte vor allem dem ländlichen Raum eine stärkere Stimme geben“, begründet Michel-Friedrich Schiefler seine Kandidatur. Geboren in Ribnitz-Damgarten, lebt er in der Gemeinde Lindholz und war zuletzt als Büro-Mitarbeiter für Susann Wippermann in Grimmen und Demmin tätig. Nach abgebrochenem Jura-Studium studiert er derzeit Pflegemanagement an einer Fernuniversität.

Der Ortsverein „Unteres Recknitztal“ hat zudem seinen Vorstand neu gewählt. Wiedergewählt als Vorsitzende wurde Sylvia Schiefler (Lindholz), als deren Stellvertreterin Ann-Christin Behm (RDG). Schatzmeister ist Udo Steinke (RDG). Beisitzer im Vorstand sind Werner Dethloff ( Gresenhorst) und Stefan Reinhardt (RDG).

Von Robert Niemeyer