Anneliese Sahr und Udo Steinke vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sammeln derzeit in Ribnitz-Damgarten Spenden. Dieses Foto entstand auf dem Alten Friedhof in Ribnitz. Hier erinnern Steinkreuze an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Quelle: Edwin Sternkiker