Ribnitz-Damgarten

Man kann sich trotz grauer Wolken und fast herbstlicher Temperaturen in etwa vorstellen, wie die Szenerie wirkt, von der Monika Kleimann so schwärmt. Der unverstellte Blick auf den Ribnitzer See, die Ruhe auf dem Wasser, die Natur drumherum: „Die Sonnenuntergänge sind ein Traum“, sagt die Schweizerin. Monika Kleimann und ihr Mann Detlev haben sich selbst hier einen Traum erfüllt und sind seit kurzer Zeit Eigentümer eines der Hausboote der neuen, millionenschweren Steganlage in der Nähe der Boddentherme. Am Donnerstag ist das fast fertiggestellte Bernsteinresort eingeweiht worden. Wir haben einmal in die Hausboote hineingeschaut.

15 Schwimmhäuser - zwei Typen

Tatsächlich sind die 15 schwimmenden Ferienhäuser gar keine Hausboote. „Hausboote haben einen Motor. Das hier sind Schwimmhäuser“, erklärt Detlev Kleimann. Zwei Typen von Schwimmhäusern sind in den vergangenen Monaten an dem neuen Steg montiert worden, aufwendig zusammengebaut am Ribnitzer Hafen. 44 Quadratmeter Fläche hat die kleinere Variante 44.3. Das Haus 85.2 hat eine Fläche von 85 Quadratmetern. Neun des kleinen Typs und sechs des großen Typs werden am Ende an dem neuen Steg auf dem Ribnitzer See schwimmen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Couchecke, Dachterrasse, mehrere Schlafzimmer und Badezimmer, eine große offene Küche: Individuell eingerichtet fehlt es in den schwimmenden Ferienhäusern an nichts. Ein großer Flachbildfernseher und ein Kamin sind ebenso vorhanden wie ein Kaffeeautomat. Durch die großen Fenster sind die Wohnungen lichtdurchflutet.

Zur Galerie Für zehn Millionen Euro wurde am Ufer des Ribnitzer Sees ein Hausbootsteg mit schwimmenden Ferienhäusern gebaut.

450 000 bis 600 000 Euro

Monika und Detlev Kleimann haben ein kleines und ein großes Hausboot erstanden. Circa 450 000 Euro kostet die kleine Ausführung, etwa 600 000 Euro das große Haus, verrät Ulf Baither. Baither ist der Geschäftsführer der Floating House GmbH, die vor Jahren bereits im Ribnitzer Hafen einige Hausboote errichtete. Mit dem Verkauf der Häuser wird die Investitionssumme refinanziert.

Investor Ulf Baither bedankte sich bei den Projektbeteiligten. Quelle: Robert Niemeyer

Vor ziemlich genau zehn Jahren sei die Idee für den Steg entstanden. „Es gab Momente, in denen alle gezweifelt haben“, sagt Baither. Doch trotz Widerstands ortsansässiger Angler, einigem Klärungsbedarf mit der Unteren Naturschutzbehörde und etwas zäheren Verhandlungen mit der Stadt Ribnitz-Damgarten um den städtebaulichen Vertrag ist das Projekt nun Wirklichkeit geworden. Die reine Bauzeit betrug dabei nur etwa fünf Monate. „Eine hoch komplexe Leistung“, so Ulf Baither, der zudem froh sei, mit guten Partnern in der Bernsteinstadt zusammengearbeitet zu haben.

Eine Leistung sei es auch, die verschiedenen Interessen unter einen Hut gebracht zu haben. Denn der Steg ist ein Projekt mit Beteiligung eines Privatinvestors und der öffentlichen Hand. Auch ein Verein war beteiligt. So ist der vordere Bereich des Steges öffentlich. Eine Aussichtsplattform wurde gebaut. Sitzbänke und ein Rettungsring werden hier noch nachgerüstet. An der östlichen Seite entstand ein Anleger für den ansässigen Anglerverein, der seinen alten, maroden Anleger dafür wohl nur allzu gerne aufgegeben hat.

Aussichtsplattform am Ribnitzer See

Investor Ulf Baither, Christian Ehlers (Kreisbauernverband), Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth schnitten das obligatorische Band durch. Theo (2,5 Jahre) half mit Unterstützung seiner Mutter Franziska Mats mit. Quelle: Robert Niemeyer

Der öffentliche Teil des Steges wurde vom Wirtschaftsministerium gefördert. Einen Förderbescheid über rund 65 8000 Euro brachte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Donnerstag mit. Damit wurde der Bau des öffentlich zugänglichen Abschnitts gefördert. Dessen Gesamtkosten belaufen sich auf rund eine Million Euro, deren Eigenanteil der Investor trug. „Es ist gelungen, öffentliches Interesse mit privatem Interesse zu verbinden. Es wurde mit dem neuen Steg ein neues Angebot geschaffen, um insbesondere auch Gästen einen weiteren Mehrwert während ihres Aufenthaltes anzubieten“, sagte Glawe.

Die Schwimmhäuser sind allesamt verkauft, sagte Ulf Baither. Für die Eigner sei die Investition unter anderem Geldanlage, aber auch eine Möglichkeit, selbst Urlaub im Nordosten Deutschlands küstennah zu machen. „Der Standort ist super. Man hat seine Ruhe, kann mit dem Fahrrad aber schnell alles Wichtige erreichen“, sagt Stefan Runkehl aus Neuruppin. Er hat mit seiner Frau ebenfalls ein kleines Hausboot gekauft. Ribnitz-Damgarten sei noch nicht so sehr von Touristen überlaufen. „Hier hat man seine Ruhe.“

Vermietung durch Agentur

Die Nähe zur guten Infrastruktur, wie der Boddentherme, der Innenstadt oder dem Ribnitzer Hafen sei ein Pluspunkt in der Vermarktung der Schwimmhäuser, so Ulf Baither. Etwa 30 Tage im Jahr könnten die Eigentümer selbst hier Ferien machen. Den Rest des Jahres werden die Hausboote über eine Agentur vermietet. 20 Prozent der Mieteinnahmen bleiben laut Baither hier, der Rest fließt an die Eigner.

Bis Oktober seien die ersten Hausboote bereits ausgebucht. In den kommenden Monaten bzw. im nächsten Jahr sollen die restlichen Hausboote installiert werden. 180 bis 240 Tage im Jahr seien die Hausboote gebucht. In Sachen regionaler Wertschöpfung hatte Baither einst davon gesprochen, dass durch das Stegprojekt, durch Aufträge an Firmen, wie beispielsweise die Reinigung oder Ausgaben der Urlaubsgäste, in der Region etwa 400 000 Euro zusätzlicher Umsatz jährlich generiert werden.

Übrigens: Bernsteinresort soll ja bekanntlich auch der geplante Ferienpark auf der Halbinsel Pütnitz heißen. Ein Konfliktpotenzial sehen die Beteiligten in der Namensgebung nicht, hieß es.

Von Robert Niemeyer