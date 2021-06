Ribnitz-Damgarten

Mindestens dreimal haben am Dienstag unbekannte Täter versucht, Bürger in der Region Ribnitz-Damgarten übers Ohr zu hauen. Aus Bad Sülze, Ahrenshagen-Daskow und Ribnitz-Damgarten gingen Anzeigen bei der Ribnitz-Damgartener Polizei ein. Die Masche war dabei jeweils ähnlich.

Es handelte sich um eine Form des sogenannten Enkeltricks, und zwar eine äußert perfide. Per sogenanntem Schockanruf versuchten die Gauner, an das Geld der zumeist älteren Betroffenen zu kommen.

Makabere Masche

Gegen 11.51 Uhr hatte sich jemand bei einer 81-jährigen Frau in Bad Sülze gemeldet. Ihr Sohn habe ein Kind angefahren, hieß es. Dabei ging es unter anderem um die Zahlung einer Kaution. Eine genaue Summe sei nicht genannt worden. Die Frau legte glücklicherweise auf und informierte die Polizei.

Nur wenige Minuten später, gegen 11.58 Uhr, wurde eine 61-jährige Frau in der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow angerufen. Ihre Tochter hätte einen Verkehrsunfall verursacht, hieß es hier. 15 000 Euro sollte die 61-Jährige zahlen, um ihr zu helfen. Zunächst hatte die Frau die Geschichte offenbar geglaubt. Glücklicherweise rief sie die echte Polizei an, um sich nach dem Zustand ihrer Tochter zu erkundigen. Hier stellte sich heraus, dass es den Unfall nie gegeben hatte.

Gegen 14.31 Uhr erhielt eine 70-Jährige in Ribnitz-Damgarten einen Anruf. Ihr Sohn sei tödlich verunglückt, so die per se bereits makabere Nachricht, mit der die Täter versuchten, an das Geld der Frau zu kommen. Glücklicherweise fiel der Schwindel schnell auf. Die 70-Jährige hat nämlich gar keinen Sohn. Stattdessen meldete sie den Vorfall bei der Polizei.

Polizei warnt vor Betrugsversuchen

Die rät, in solchen Fällen stets misstrauisch zu sein und immer auch eine Anzeige zu stellen. Grundsätzlich verlange die Polizei nie die direkte Auszahlung von Geldstrafen, schon gar nicht am Telefon. In solchen Fällen sollte man außerdem stets die echte Polizei anrufen, um zu erfragen, ob die jeweilige Geschichte stimmt. Das Ribnitz-Damgartener Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 03821/875-0 erreichbar, das Polizeirevier in Barth unter der Telefonnummer 038231/672-0.

Immer wieder versuchen Betrüger mit verschiedenen Maschen des sogenannten Enkeltricks, Bürger zu betrügen, teilweise leider erfolgreich. So verlieren Menschen teilweise mehrere Hundert Euro, die beispielsweise per Gutschein übermittelt werden. In der Vergangenheit hatten Opfer auch bereits mehrere Zehntausend oder sogar Hunderttausend Euro verloren.

Von Robert Niemeyer