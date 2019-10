Ribnitz-Damgarten: Schulessen in der Kritik

Ribnitz-Damgarten

Die Essensversorgung der Schul- und Kindergartenkinder in Ribnitz-Damgarten wird auf den Prüfstand gestellt. Zuletzt wurden im Ausschuss für Bildung, Jugend und Soziales der Stadtvertretung verschiedene Kritikpunkte angesprochen: Vertauschte Bestellungen, kalte Mahlzeiten, zu wenige Portionen oder Mängel beim Kundenservice waren einige Punkte, die von Eltern benannt wurden. Zudem stößt sich die Politik unter anderem daran, dass das Essen nicht mehr in der Kantine am Bleicherberg, hinter der Bauermeister-Schule, gekocht wird. Zudem wurden vor einiger Zeit an den verschiedenen Standorten, an denen Essen an Kinder ausgegeben wird, sogenannte Refood-Tonnen aufgestellt, die für weitere Verärgerung sorgten. In diesen Tonnen werden Essensreste entsorgt.

Im Zentrum der Kritik steht der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Der hatte 2008 die Kantine am Bleicherberg und damit die Essensversorgung nahezu aller Kitas und Schulen in Ribnitz-Damgarten übernommen. Seit Mitte März dieses Jahres wird hier jedoch nicht mehr vor Ort das Essen zubereitet. Der ASB hatte die Küche vom Netz genommen. Die Mahlzeiten kommen nach dem Prinzip „ Cook & Chill“ nun aus der neuen ASB-Großküche „De Kök“ in Bentwisch. „De Kök“ beliefert Kitas in ASB-Trägerschaft und Einrichtungen anderer Träger sowie Schulen und Horte in den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen, darunter unter anderem auch die Bauermeisterschule, die Bernsteinschule und die Löwenzahnschule in Ribnitz-Damgarten.

Verschärfte Vorschriften

Grund für die Abwanderung seien laut Barbara Schäfer, Geschäftsführerin des ASB-Regionalverbandes Warnow-Trebeltal, unter anderem verschärfte Zulassungsvorschriften für Großküchen vonseiten der Europäischen Union. „Mit diesen Vorgaben haben sich die Bedingungen in der Küche am Bleicherberg erschwert“, sagt Schäfer. Unter anderem sei es schwieriger geworden, die sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung, also die strikte Trennung von sauberem und dreckigen Geschirr, zu gewährleisten. Außerdem stünden in Ribnitz nicht genügend Kühlhäuser zur Verfügung.

Subvention für Schulessen Als einzige Kommune in Mecklenburg-Vorpommern subventioniert Ribnitz-Damgarten das Mittagessen für die Schüler (30 Cent pro Mahlzeit) und Kindergartenkinder (hier mit 50 Cent) der Stadt. Rund 63 000 Euro kostet das jedes Jahr. Laut Tino Leipold, Vorsitzender des Bildungs- und Sozialausschusses, müsse aber auch über diese Subventionen, diese Summe gesprochen werden. „Wir subventionieren hier nur den Anbieter, nicht die Eltern beziehungsweise Kinder“, so Leipold. Das Geld solle jedoch nicht gestrichen werden, sondern als Rückstellung vorgehalten werden, um unter anderem möglicherweise notwendige Investitionen in die Küche am Bleicherberg zu finanzieren.

Die Technik in der Küche sei anfällig für Defekte und ohnehin nicht auf dem neuesten Stand. Anwohner im Umfeld des Bleicherbergs hätten sich zudem über Geruchsbelästigungen aufgrund der Essensreste beschwert. „Wir haben uns über das vergangene Jahr gerettet, bis unsere eigene Produktion eröffnet wurde“, sagt Anja Doose-Bruns, zuständig für den Küchen- und Cateringbetrieb des ASB. In der Küche am Bleicherberg wurde nicht nur das Essen für die Schulen und Kitas der Bernsteinstadt gekocht, sondern auch für diverse Einrichtungen in Gemeinden im Umkreis. „Man hätte unter den veränderten Bedingungen noch mal neu denken müssen“, sagt Barbara Schäfer. Eine Vergrößerung der Küche hätte weitere Investitionen bedeutet. „Wir haben deshalb gesagt, wir konzentrieren die Produktion an einem Standort.“

Refood-Tonnen eine „Zumutung“

Die Entsorgung der Essensreste erfolgt nun nicht mehr zentral, sondern an den Standorten der Essensausgabe. So wurden im Laufe der Zeit beispielsweise drei Refood-Tonnen an der Bernsteinschule aufgestellt. „Damit kann ich mich gar nicht arrangieren“, sagt Christina Bonke, Schulleiterin der Bernsteinschule und Mitglied im Bildungs- und Sozialausschuss. Auch wenn die regelmäßige Abfuhr von einem 14-tägigen auf einen wöchentlichen Rhythmus umgestellt wurde, hätten diese Tonnen nichts auf einem Schulgelände zu suchen. „Da kriechen die Maden aus der Tonne. Das ist ekelig und eine Zumutung für die Kinder“, so Bonke. Laut Barabara Schäfer sei an den Refood-Tonnen jedoch nicht zu rütteln.

„Wenn man an einen Punkt kommt, an dem die Vorteile keine mehr sind, kann man auch wieder in den Wettbewerb gehen“, sagt Katrin Meyer, Mitglied des Bildungs- und Sozialausschusses. Die Vorteile, also beispielsweise frisches, vor Ort gekochtes Essen, seien nicht mehr vorhanden. Und angesichts der mittlerweile aufgetretenen Beschwerden über die Qualität des Essens, „bekommen wir von anderen vielleicht mehr für einen besseren Preis“, so Meyer weiter. Zumal der Essenspreis für die Schüler zuletzt sogar um 30 Cent auf 3,72 Euro pro Portion erhöht wurde.

Mietvertrag wird geprüft

„Wir sind mit der Situation nicht zufrieden. Ich hoffe, dass der ASB etwas unternimmt, sonst müssen wir ausschreiben“, sagt auch Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Frank Ilchmann. Unter anderem soll deshalb nun der noch bis 2012 laufende Mietvertrag mit dem ASB juristisch geprüft werden. Möglich wären eine frühere Kündigung und ein Interessenbekundungsverfahren, wie Tino Leipold sagt. Heißt: Die Stadt hält Ausschau nach anderen Essensanbietern.

In der nächsten Sitzung des Bildungs- und Jugendausschusses soll das Thema weiter diskutiert werden.

Von Robert Niemeyer