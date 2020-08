Ribnitz-Damgarten

Seit Anfang der Woche läuft die Schule in Mecklenburg-Vorpommern wieder. Nach Homeschooling und der schrittweisen Öffnung nach dem Corona-Lockdown sowie den Sommerferien werden wieder alle Schüler in den Schulen unterrichtet.

Als Herausforderung für alle Beteiligten, gelten dabei bekanntlich strenge Hygieneregeln. Zuletzt wurde ab Mittwoch eine Maskenpflicht auf dem Schulgelände eingeführt. Doch in Ribnitz-Damgarten gibt es nun offenbar ein Problem, das die strenge Einhaltung der Regeln augenscheinlich ad absurdum führt.

Anzeige

„Es ist katastrophal“

Von verschiedenen Schulen wird berichtet, dass Schulbusse teilweise überfüllt sind. „Heute Morgen war ein Bus proppevoll“, sagt Christina Bonke, Leiterin der Bernsteinschule. Dicht an dicht würden die Schüler in den Fahrzeugen stehen. „Wenn die Tür aufgeht, kann niemand rausfallen, so eng verkeilt stehen die Schüler. Das ist Wahnsinn“, so Bonke weiter. Vor allem der Bus, der aus Richtung Klockenhagen nach Ribnitz fährt, sei überfüllt. „Wir brauchen mehr Busse“, sagt Bonke.

Weitere OZ+ Artikel

Obwohl in den Bussen eine Maskenpflicht gilt, würden viele Kinder den Mund-Nasen-Schutz nicht richtig tragen. Niemand kontrolliere die Einhaltung der Vorschrift.

Auch in Damgarten gibt es ähnliche Beobachtungen. „Es sieht katastrophal aus“, sagt Kerstin Schaperjahn, Schulleiterin der Regionalschule Rudolf Harbig. „Die Schüler stehen bis in den Türbereich hinein.“ Vor allem die Busse aus Richtung Marlow und Ahrenshagen nach Damgarten seien betroffen. „Aus Richtung Saal sieht es entspannter aus“, so Schaperjahn.

Lesen Sie auch: Ribnitz:So lief der erste Schultag in der Region

Keine Reserven

Auf Anfrage bei der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) heißt es, dass keine zusätzlichen Busse für den Schülertransport eingesetzt werden können, weil es schlicht keine weiteren Busse gibt. „Die VVR setzt für die Beförderung der Schüler, die im Rahmen des Linienverkehrs realisiert wird, die gesamten Buskapazitäten ein. Das bedeutet, dass in den Peak-Zeiten die maximal verfügbaren Fahrzeug- und Fahrerkapazitäten die Leistung erbringen“, so VVR-Sprecher Michael Lang.

Offenbar ein landesweites Problem. Der Landkreistag Mecklenburg-Vorpommerns hatte am Mittwoch Forderungen nach mehr Schulbussen zurückgewiesen. Busse stünden nicht reihenweise ungenutzt in den Depots. Dasselbe gelte für das Fahrpersonal. Solle der Schülerverkehr aufgestockt werden, müsse im Gegenzug der Linienverkehr ausgedünnt werden. Das sei aber auch nicht möglich, denn die Menschen müssten zur Arbeit kommen. Spielraum gebe es nur punktuell. Dieser werde auch bereits genutzt.

Hinweise werden geprüft

Dennoch: Die Hinweise aus Ribnitz-Damgarten sowie dem gesamten Bediengebiet der VVR werden laut Michael Lang geprüft. „Wir führen notfalls auch eigene Zählungen durch und steuern, wenn möglich und notwendig, entsprechend nach.“ Die Erfahrungen würden zeigen, dass sich die Zahl der Schüler, die den Bus nutzen, in den ersten zwei Wochen des Schuljahres einpendeln würden.

Außerdem seien nach wie vor sehr viele Urlauber in der Region. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass vor allem im Nachmittagsbereich die Busse durch Schüler und Touristen stark beansprucht werden und es deshalb zu Kapazitätsproblemen kommen kann. Dabei seien Stehplätze sowohl aus Sicht der Verkehrssicherheit als auch mit Blick auf die Hygieneregeln zulässig.

Selbstverantwortung der Schüler

Ansonsten setzt die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen auf die Selbstverantwortung der Schüler. Am Einstieg kontrolliere der Fahrer, ob eine Mund-Nasen-Maske getragen wird. Während der Fahrt sei eine Kontrolle durch den Fahrer nicht möglich. „Zusätzliches Kontrollpersonal kann aufgrund der angespannten Personaldecke nicht eingesetzt werden“, so Michael Lang.

Darüber hinaus werden die Innenräume der Busse, insbesondere Haltestangen, Halteschlaufen, Griffe an Türen, Fenstern und Sitzen und die Haltewunschknöpfe täglich desinfiziert. Während der Fahrt und bei jedem Halt werde für die bestmögliche Be- und Entlüftung des Fahrgastraumes gesorgt.

Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen bedient im Landkreis 71 Linien. 177 Busse sind dafür unterwegs. Pro Jahr werden nach Angaben des Unternehmens 11,7 Millionen Fahrgäste befördert.

Von Robert Niemeyer