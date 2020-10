Ribnitz-Damgarten

Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Corona-Virus infizieren, steigt auch in Mecklenburg-Vorpommern seit einiger Zeit wieder an. Die Landesregierung berät nun über weitere Maßnahmen, um zu verhindern, dass die Fallzahlen explodieren.

Eine der Maßnahmen soll sein, dass Schüler ab der fünften Klasse auch während des Unterrichts eine Mund-Nasen-Schutz-Maske tragen sollen. Während sich die Schüler in den Gebäuden bewegen, ist die Maske bereits Pflicht. Dass nun auch während des Unterrichts eine Maske getragen werden soll, dazu haben die Schulleiter in Ribnitz-Damgarten eine klare Meinung.

„Das ist grober Unfug.“

Jan-Dirk Zimmermann, Direktor des Richard-Wossidlo-Gymnasiums in Damgarten. Quelle: Edwin Sternkiker

„Das ist grober Unfug“, sagt Jan-Dirk Zimmermann, Direktor des Richard-Wossidlo-Gymnasiums in Damgarten. Die Fallzahlen in Mecklenburg-Vorpommern seien nach wie vor extrem niedrig. Außerdem hätten sich Schulen bislang nicht als Corona-Hotspots herauskristallisiert. „Wir haben hier so viel Platz und alle Wege so organisiert, dass die Schüler gar nichts falsch machen können“, sagt Zimmermann. Regelmäßig werde stoßgelüftet. Teilweise seien Kippfenster in den Räumen und Türen sogar während der gesamten Unterrichtszeit geöffnet. Frieren würde keiner der Schüler, ausreichend Luftzirkulation sei jedoch gewährleistet.

„90 Minuten Unterricht mit Maske wäre für die Schüler Hardcore“, sagt auch Christina Bonke, Leiterin der Bernsteinschule in Ribnitz, der größten Schule im Schulamtsbezirk Greifswald. Der Unterricht findet hier in Blöcken à jeweils anderthalb Stunden statt. Eine Kommunikation über Mimik und Gestik finde so nicht mehr statt. Auch könnte das Tragen der Maske die Konzentration der Schüler beeinträchtigen, mancher könnte keine Luft mehr bekommen oder in Panik geraten. „Wenn es sein muss, werden wir es umsetzen. Aber ich bin kein Fan davon“, so Bonke.

Christina Bonke, Schulleiterin der Ribnitzer Bernsteinschule. Quelle: Ann-Christin Schneider

Zumal das derzeitige Hygienekonzept an der Schule funktioniere. „Ich bin bislang sehr zufrieden. Alle Schüler halten sich an die Regeln“, so Christina Bonke.

Bisher praktizierten Corona-Regeln reichen aus

Auch Kerstin Schaperjahn, die Leiterin der Regionalen Schule „ Rudolf Harbig“ in Damgarten, hält gar nichts von einer Maskenpflicht im Unterricht. Schon aus pädagogischen Gründen. „Mimik und Gestik spielen im Unterrichtsprozess eine sehr große Rolle, wie sollen Interaktionen zwischen Schülern und Lehrern funktionieren, wenn deren Gesichter zum größten Teil verdeckt sind?“, fragt sie.

Praktikabel wäre das verpflichtende Tragen von Masken im Unterricht aus ihrer Sicht auch deshalb nicht, weil es den Schülern und Schülerinnen gestattet ist, im Unterricht Flüssigkeit zu sich nehmen. Da müsste jedes Mal die Maske abgenommen werden. Man müsse auch an die älteren Kolleginnen und Kollegen denken. Sechs Stunden reden müssen unter Maske, das wäre für diese „eine Zumutung“, so Schaperjahn. Da Schulen zum Glück nicht zu den Corona-Hotspots gehören würden, halte sie die bisher praktizierten Corona-Regeln derzeit für völlig ausreichend. „Da muss zwar immer wieder mal auf deren Einhaltung hingewiesen werden, aber insgesamt klappt das sehr gut an unserer Schule.“

Von Robert Niemeyer/Edwin Sternkiker