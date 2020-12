Ribnitz-Damgarten

In vielen Städten und Kommunen gibt es bereits Seniorenbeiräte. In Ribnitz-Damgarten nicht. Das möchten Udo Steinke und Waltraud Hartung sowie ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter ändern. Bereits seit Längerem sind sie in dieser Sache unterwegs und haben auch in Corona-Zeiten viel Zeit und Geduld aufgebracht, „um unser Anliegen den Zweiflern im Rathaus und auch der Stadtvertretung nahezubringen“, so Steinke.

Dass in Ribnitz-Damgarten ein Seniorenbeirat berufen werden solle, sei von allen Bürgermeister-Kandidaten zu Beginn des Jahres 2020 sogar als Wahlkampfthema deklariert worden, erinnert er. „Daher waren wir motiviert, diesen Schritt so schnell wie möglich in Angriff zu nehmen. Aber wie es manchmal so ist, gibt es Gesetze und Richtlinien, die beachtet werden müssen. Dass es auch recht unterschiedliche Meinungen und Vorstellungen über Sinn und Ziele eines Seniorenbeirates gibt, haben wir ebenfalls erfahren müssen.“

Ansprechpartner für alle Seniorinnen und Senioren

Vorsichtig ausgedrückt sei ihnen der Eindruck vermittelt worden, ein Seniorenbeirat sei zwar gut, aber direkt brauche man eigentlich keinen. So sei unter anderem zum Ausdruck gebracht worden, dass in der Stadtvertretung schon genug Senioren und Seniorinnen seien, die die Interessen der älteren Ribnitz-Damgartener vertreten.

Steinke stellt klar: Der zukünftige Seniorenbeirat möchte als eine Art Zentrale für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger im entsprechenden Alter fungieren. „Unsere Vorstellungen gehen dahin, alle Verbände und Vereine, die sich um Senioren und Seniorinnen in Ribnitz-Damgarten und im Umland bemühen, mit einzubeziehen, damit die Seniorenarbeit sinnvoll und aktiv gestaltet werden kann. Wir wollen Ansprechpartner und Unterstützer für alle Senioren und Seniorinnen sein, egal welcher Konfession, welcher Partei oder welchem Verein sie angehören oder eben ganz normale Bürger sind.“

Anteil der Älteren an der Gesamtbevölkerung sehr hoch

Besonders wichtig aus Sicht der Initiatoren ist es, dass der Seniorenbeirat mit in Verwaltungsabläufe integriert wird, die die Senioren der Stadt betreffen. Die Bildung eines Vereins erscheint ihnen allerdings nicht zweckmäßig. Damit der Seniorenbeirat eine starke Stimme gegenüber der Stadtverwaltung werden könne, wäre eher der Status eines Ausschusses geeigneter, so die Initiatoren.

Dass ein Seniorenbeirat in Ribnitz-Damgarten notwendig sei, untermale auch die Einwohnerstatistik, macht Steinke deutlich. So seien 2019 von den 15 235 Einwohnern immerhin 7369 über 55 Jahre und 4583 über 65 Jahre gewesen.

Steinke abschließend: „Diejenigen, die für eine Berufung eines Seniorenbeirates viel Eigeninitiative mitbringen, möchten mit dem Bürgermeister, der Verwaltung, der Stadtvertretung, den Verbänden und Vereinen auf gleicher Augenhöhe zusammenarbeiten.“

Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, kann sich unter der Telefonnummer 03821/3986947 bei Waltraud Hartung melden.

Von Edwin Sternkiker